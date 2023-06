Πούτιν – Πριγκόζιν Βάγκνερ: Η πρώτη δήλωση μετά το πραξικόπημα στη Ρωσία

Παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να μην προβαίνει σε καμία δήλωση μετά την κίνηση εξέγερσης από τον αρχηγό της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απηύθυνε τελικά μήνυμα μέσα από κρατικό δίκτυο της Μόσχας. Όπως μεταδίδει το Reuters, «o Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το υπουργείο Άμυνας και ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει σιγουριά για την υλοποίηση των σχεδίων της που σχετίζονται με την “ειδική στρατιωτική επιχείρηση” στην Ουκρανία». Ο Πούτιν επανέλαβε ότι είναι αφοσιωμένος στον πόλεμο στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον όρο «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που έχει υιοθετήσει το Κρεμλίνο.

Όπως είπε, είναι η κορυφαία προτεραιότητά του και ότι η μέρα του στην προεδρία αρχίζει με τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία και τελειώνει με αυτήν. «Κοιμάμαι και ξυπνάω» έχοντας την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ως προτεραιότητα. Την ίδια στιγμή ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, διεμήνυσε, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας του, ότι οι επιθέσεις συνεχίζονται στην ανατολική Ουκρανία.

President Putin has made an address on state television across Russia to say he is “confident” in realising all his plans and “tasks” related to the “special military operation” in Ukraine, adding he “starts and ends [his] day with this”. https://t.co/PAiZ4D1jU3

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, ολοένα και περισσότερα διεθνή ΜΜΕ εμφανίζουν αποδυναμωμένο τον Πούτιν μετά την κίνηση ευθείας αμφισβήτης από τη Wagner με την προέλαση των μαχητών της προς τη Μόσχα που διακόπηκε στη συνέχεια λόγω της συμφωνίας με τον Λευκορώσο ηγέτη, Αλεξάντρ Λουκασένκο. Αμερικανικό Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών: «Προσωρινή λύση η συμφωνία Πριγκόζιν-Λουκασένκο, το πρόβλημα παραμένει» Για μια βαθιά εσωτερική αστάθεια και αδυναμία που διαφαίνεται εντός του Κρεμλίνου κάνει λόγο στις αναλύσεις του το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελετών του Πολέμου (ISW) που ανοίγει και άλλα σενάρια για την επόμενη μέρα μετά την ανταρσία της παραστρατιωτικής Wagner.

The security forces published a photo of what they found during the search in the office of Prigozhin.

Υπογραμμίζει ότι η συμφωνία ανάμεσα στον αρχηγό της οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκοζίν, που παρ’ολίγον να οδηγήσει τη Ρωσία σε εμφύλιο, και τον Λευκορώσο ηγέτη, Αλεξάντρ Λουκασένκο, ναι μεν διασφάλισε την παύση της προέλασης και την επιστροφή των μαχητών της Wagner στις θέσεις τους, όμως συνιστά «μια προσωρινή λύση» που δεν εγγυάται σταθερότητα. «Η κίνηση της Wagner κατέδειξε τον υποβαθμισμένο πλέον ρόλο των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας, καθώς και τους κινδύνους της εξάρτησης από άπειρους στρατεύσιμους για την υπεράσπιση των συνόρων της Ρωσίας», πρόσθεσε το ISW. «Η Ρωσία αντιμετωπίζει μια βαθιά αστάθεια και η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Λουκασένκο δεν αλλάζει τον πυρήνα του προβλήματος, καθώς υπάρχουν βαθιές αδυναμίες στην εσωτερική ασφάλεια» συμπλήρωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελετών.

Στο μεταξύ αποκαλύπτεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν «σημάδια», αρκετές μέρες πριν ότι ο Πριγκοζίν προετοίμαζε τα στρατεύματά του για ανταρσία, προκαλώντας «συναγερμό» στην Ουάσινγκτον. Πληροφορίες από πηγές της Washington Post και των New York Times αναφέρουν ότι στον Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο και το Καπιτώλιο έγινε σειρά συσκέψεων- ενημερώσεων μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ σχετικά με την πιθανότητα να ξεσπάσουν ταραχές στη Ρωσία, 24 ώρες πριν ο Πριγκοζίν κινηθεί εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επεξεργάζονταν σχετικές πληροφορίες από τα μέσα Ιουνίου, ενώ αυτές χαρακτηρίστηκαν «βέβαιες και ανησυχητικές» στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, οδηγώντας στις συσκέψεις, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν για χάος με διεθνείς προεκτάσεις, λόγω του τεραστίου πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας.

He was several steps away from the Kremlin, and now is going to Belarus: Russian media posted a photo of Prigozhin leaving Rostov.

Prigozhin is coming to Lukashenko.

What will this arrangement lead to? We’ll see soon. pic.twitter.com/uvcHqT0oo9

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023