Ντι Μαρία μεταγραφή – Μπενφίκα: Υπογράφει από βδομάδα ο Αργεντίνος

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Αργεντινής, Άνχελ Ντι Μαρία, είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Μπενφίκα. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι υπογραφές αναμένονται να πέσουν την επόμενη εβδομάδα για να ανακοινωθεί και επίσημα η επιστροφή του «Φιδέο» στους Αετούς.

Ángel Di Maria will become new Benfica player next week, as revealed few days ago. The verbal agreement is completed and sealed. 🚨🔴🦅 #Benfica

Di Maria will sign until June 2024, one year deal — both parties expected it to be signed next week, documents are ready. pic.twitter.com/qrQ4aB1GNY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023