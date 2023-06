Ρωσία πραξικόπημα: Η στιγμή που βομβαρδίζουν άρματα φάλαγγας της Wagner

Μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη ρωσική πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με επίπεδη επιφάνεια που μετέφερε ένα άρμα μάχης, ενώ η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε τον ρωσικό στρατό, που προσπαθεί να «κόψει» από νωρίς την «όρεξη» του αντρών του Πριγκόζιν να φτάσουν στη Μόσχα. Την ίδια στιγμή, μαίνονται οι μάχες στους αυτοκινητόδρομους έξω από τη Βορονέζ, καθώς δυνάμεις του ρωσικού στρατού επιχειρούν, κυρίως από αέρος, να εμποδίσουν την προέλαση της Wagner προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, διακρίνεται ο βομβαρδισμός Ρώσων κατά στρατιωτικών οχημάτων της Wagner στον αυτοκινητόδρομο Μ-4, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία.

Another video footage of a column of #Wagner PMC near #Voronezh M-4 Highway pic.twitter.com/NMp3hrw98y — Middle East Update (@islamicworldupd) June 24, 2023

Wagner PMC tanks on the M-4 highway going through Lipetsk region, north of Voronezh, headed toward Moscow.#Russia #Prigozhin #WagnerGroup pic.twitter.com/KQaGIhZB7K — Araf Bhuyan (@araf_bhuyan) June 24, 2023

Destroyed Patriot truck with mounted heavy machine gun seen on the M4 highway near Voronezh. The truck likely belonged to Wagner forces.#Wagner #Voronezh pic.twitter.com/y7EK9M1CYN — WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) June 24, 2023

Χτυπήθηκε αυτοκίνητο οικογένειας

Σε άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε νωρίτερα στο Twitter, διακρίνεται μια δεξαμενή πετρελαίου έξω από την Βορονέζ, να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, σαν αποτέλεσμα των μαχών μεταξύ των αντρών της Wagner και των ρωσικών στρατευμάτων. Αναφορές θέλουν η δεξαμενή να «χτυπήθηκε» από ρωσικό ελικόπτερο, σε μια προσπάθεια της Μόσχας να κόψει τον ανεφοδιασμό της Wagner. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες αναπτύχθηκαν στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ. Νωρίτερα, οι δυνάμεις της Wagner φέρεται να κατέρριψαν ένα αεροσκάφος γενικής χρήσης Antonov AN-24 του ρωσικού στρατού πάνω από τη Βορονέζ. Μάχες γίνονται, σύμφωνα με αναφορές, σε αυτοκινητόδρομους και γέφυρες έξω από την πόλη Βορονέζ. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο οικογένειας, με τον άντρα να σκοτώνεται ακαριαία, ενώ η γυναίκα και η κόρη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Την εμπλοκή των ρωσικών δυνάμεων επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Βορονέζ, Αλεξάντερ Γκούσεφ, τονίζοντας πως «στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης». Η Βορονέζ βρίσκεται περίπου στα μέσα της διαδρομής μεταξύ Μόσχας και Ροστόφ-ον-Ντον στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές. Συγκεκριμένα, απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα από τη ρωσική πρωτεύουσα. Παράλληλα, ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Τοποθετούν νάρκες στο Ροστόφ-ον-Ντον

Στο μεταξύ, άντρες της Wagner εθεάθησαν νωρίτερα να μεταφέρουν νάρκες στην πόλη Ροστόφ-ον-Ντον, τις κυβερνητικές και στρατιωτικές υπηρεσίες της οποίας έχουν καταλάβει από τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η κίνηση αυτή μεταφράζεται, κατά πληροφορίες, σαν προετοιμασία για πιθανή αντεπίθεση από την πλευρά του ρωσικού στρατού.

Στέλνει στρατό ο Καντίροφ από την Τσετσενία

Ο τσετσενικός στρατός και οι μαχητές της ρωσικής φρουράς έχουν φύγει για τις περιοχές έντασης στη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, στο κανάλι του, στο Telegram. «Μαχητές του Υπουργείου Άμυνας και της Ρωσικής Φρουράς στην Τσετσενική Δημοκρατία έχουν ήδη φύγει για τις ζώνες έντασης. Θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ενότητα της Ρωσίας και να προστατεύσουμε την κρατική της υπόσταση!», έγραψε ο Καντίροφ. Ο επικεφαλής της Τσετσενίας τόνισε ότι η εξέγερση πρέπει να κατασταλεί, συντασσόμενος πλήρως με όσα είπε ο Πούτιν στο διάγγελμά του. Ο Καντίροφ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Πριγκόζιν ως «μία πισώπλατη μαχαιριά» καλώντας τους Ρώσους στρατιώτες να μην αποδεχτούν οποιεσδήποτε «προκλητικές ενέργειες». «Και αν απαιτηθούν σκληρά μέτρα, οι Τσετσένοι μαχητές είναι έτοιμοι να τα εφαρμόσουν», κατέληξε.

Κατάληψη του Ροστόφ-ον-Ντον από τη Wagner

Νωρίτερα, στο μεταξύ, κηρύχθηκε αντιτρομοκρατικό καθεστώς σε ολόκληρη τη Μόσχα, ενώ ο Πούτιν απηύθυνε διάγγελμα στον ρωσικό λαό. Ο επικεφαλής της ιδιωτικής εταιρίας μισθοφόρων Wagner και επιστήθιος φίλος του Ρώσου Προέδρου μέχρι πρόσφατα, Γεβγκένι Πριγκόζιν «κήρυξε πόλεμο» από χθες στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας, θέτοντας τη σε τροχιά εσωτερικής αποσταθεροποίησης. Αιτία ο ισχυρισμός του ολιγάρχη της Wagner ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου προκάλεσαν το θάνατο χιλιάδων στρατιωτών του, ζητώντας αντίποινα.

Άντρες της Βάγκνερ με επικεφαλής τον Πριγκόζιν βρίσκονται ήδη στο Ροστόφ-ον-Ντον από τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν καταλάβει το στρατιωτικό κυβερνείο και το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών της ρωσικής πόλης. Παράλληλα, έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης, επιτρέποντας ωστόσο στα αεροσκάφη που προορίζονται για το πεδίο της Ουκρανίας, να αναχωρήσουν.

BREAKING ⚡⚡⚡⚡⚡

UNCONFIRMED INFO 👀 Russian channels report that Wagner shot down a Russian Defense Ministry plane. Voronezh region! pic.twitter.com/7vcIZ8TRnO — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) June 24, 2023

Ανεστάλη η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα

Η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, ανεστάλη προσωρινά σήμερα εν εν μέσω της ένοπλης ανταρσίας από την Wagner, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η αναβολή των ποδοσφαιρικών αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα στη Μόσχα, στο πλαίσιο της επιβολής του αντιτρομοκρατικού καθεστώτος. Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σομπιάνιν τόνισε σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ότι δεν έχουν τεθεί περιορισμοί για τις μετακινήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ρωσική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι ασφαλείας έχουν ενισχυθεί.

Οι κάτοικοι της περιφέρειας Λίπετσκ, 420 χλμ. νότια της Μόσχας καλούνται να μείνουν σπίτια τους

Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια Λίπετσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 420 χλμ. νότια της Μόσχας, κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους της περιφέρειας να μείνουν στα σπίτια τους, μπροστά στην ανταρσία των μισθοφόρων της Wagner. «Για να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια των πολιτών της περιφέρειας Λίπετσκ, το επιχειρησιακό (περιφερειακό) αρχηγείο καλεί τους κατοίκους να μην φύγουν από τα σπίτια τους εκτός εάν είναι απαραίτητο και να μην ταξιδέψουν με ιδιωτικό όχημα», τόνισαν οι αρχές.