Σάκκαρη Βερολίνο: Αποκλεισμός για τη Μαρία

Νέα χαμένη ευκαιρία για την Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια είχε την ευκαιρία να περάσει στον τελικό του Berlin Open αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντόνα Βέκιτς. H καλή φίλη της από την Κροατία που είναι στο Νο23 της παγκόσμιας κατάταξης έστω και με δυσκολία κέρδισε με 6-4, 7-6 (8) και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. H Σάκκαρη έσβησε 3 ματς πόιντ στο τάι μπρέικ του 2ου σετ αλλά η αντίπαλός της με το 4ο έκλεισε το παιχνίδι. Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη έσβησε δύο μπρέικ πόιντ και έφτασε στο 1-0. Η Βέκιτς έσβησε μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη για το 1-1 και στη συνέχεια πάλι η Ελληνίδα επέστρεψε στο από το 15-40 και πήγε με το σερβίς της στο 2-1

Introducing your first Berlin finalist! 👏

Another upset for Vekic as she takes down Sakkari 6-4, 7-6(8).#bett1open | @DonnaVekic pic.twitter.com/RizuHWiavM

— wta (@WTA) June 24, 2023