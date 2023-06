Σαν σήμερα 23 Ιουνίου: “Δεν ξέρω κάτι καλύτερο από το να βοηθάω ένα παιδί”

“Δεν ξέρω κάτι καλύτερο από το να βοηθάω ένα παιδί” συνήθιζε να λέει ο Hermann Gmeiner, ένας σπουδαίος φιλάνθρωπος και ο ιδρυτής των Παιδικών Χωριών SOS, ο οποίος σαν σήμερα, στις 23 Ιουνίου του 1919, γεννήθηκε στην Αυστρία. Γεννημένος σε μία μεγάλη αγροτική οικογένεια, από μικρό παιδί έδειξε ότι διαθέτει μία ξεχωριστή προσωπικότητα, πολλά ταλέντα και βαθιά αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Η μητέρα του πέθανε όταν ήταν μικρός και η μεγάλη του αδερφή Ελσα ανέλαβε τη φροντίδα του. Νεαρός αναγκάστηκε να πάει στο μέτωπο όπου ήρθε αντιμέτωπος με τη φρίκη του πολέμου, ενώ στη συνέχεια ως φοιτητής Ιατρικής εργάστηκε στην κοινωνική φροντίδα όπου είδε με τον πιο σκληρό τρόπο την εφιαλτική πραγματικότητα που ζούσαν πολλά ορφανά παιδιά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

🗓️ On June 23, 1919 Austrian social educator Hermann Gmeiner was born

🏠 Founder of the international charitable organization supporting orphans «SOS Children’s Villages»

🇷🇺 Organization operates in 137 countries of the world, including Russia (represented in eight regions) pic.twitter.com/rNIwZPQY36

