Καταιγίδα «χτυπά» πλοίο: Καρέκλες στον αέρα, επιβάτες τρέχουν να σωθούν

Σφοδρή καλοκαιρινή καταιγίδα πέρασε από το λιμάνι Κανάβεραλ της Φλόριντα, την ώρα που οι επιβάτες άρχιζαν να επιβιβάζονται στο κρουαζιερόπλοιο Independence of the Seas της Royal Caribbean. Τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν ξαπλώστρες και καρέκλες να πετούν στον αέρα, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι επιβάτες τρέχουν να σωθούν. Ο άνεμος ήταν τόσο έντονος που πολλοί δυσκολεύονταν να περπατήσουν και αναγκάστηκαν να συρθούν κατά μήκος του καταστρώματος. «Ήταν σκέτη τρέλα. Έμοιαζε με σκηνή από την ταινία Twister, αυτό ακριβώς σκέφτηκα, επειδή βλέπεις αυτές τις καρέκλες να πετούν στον αέρα», δήλωσε επιβάτης.

