Φωτιά σε βενζινάδικο: Εφιάλτης για υπάλληλο, βίντεο σοκ

Πραγματικό εφιάλτη έζησε υπάλληλος σε κιόσκι βενζινάδικου στις ΗΠΑ όταν ένας άνδρας αποφάσισε να βάλει φωτιά στο κατάστημα, ενώ αυτός βρίσκονταν μέσα. Η κάμερα κατέγραψε την στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στο κιόσκι με ένα φλόγιστρο στο χέρι και φαίνεται να μιλάει στον υπάλληλο, όπως δείχνουν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας. Αδειάζει ένα κάδο με σκουπίδια στην είσοδο και αφού μιλάει, βγαίνει οπισθοχωρώντας από την πόρτα και βάζει φωτιά στα σκουπίδια.

Ο υπάλληλος του βενζινάδικου μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για εγκαύματα ευτυχώς 1ου βαθμού, ανέφερε η αστυνομία, αλλά το σοκ που υπέστη ήταν τρομακτικό. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πρατήριο καυσίμων στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν την Τρίτη, μεταδίδει η Daily Mail.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το περιστατικό ερευνάται και ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

To βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου.

ARRESTED 🚨

We have arrested the suspect in connection with setting a gas station on fire in the 19300 block of W. 7 Mile Rd. The gas station clerk was transported to a local hospital, where he was treated for 1st-degree burns. pic.twitter.com/tvpM6p45Gh

— Detroit Police News (@detroitpolice) June 20, 2023