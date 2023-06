Σερβία – Κόσοβο τώρα: Ο Μπορέλ καλεί επειγόντως στις Βρυξέλλες τους ηγέτες

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε επειγόντως στις Βρυξέλλες τους ηγέτες της Σερβίας και του Κοσόβου, όπως αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter.

«Κάλεσα τους ηγέτες της Σερβίας Aλεξάντερ Βούτσιτς και του Κοσόβου ‘Αλμπιν Κούρτι στις Βρυξέλλες για επείγουσες συναντήσεις για την εξεύρεση διεξόδου από την τρέχουσα κρίση», σημειώνει ο κ. Μπορέλ και προσθέτει ότι «χρειαζόμαστε άμεση αποκλιμάκωση και νέες εκλογές στο βορρά με τη συμμετοχή των Σέρβων του Κοσόβου. Αυτό είναι υψίστης σημασίας για την περιοχή και την ΕΕ».

I have called the leaders of Serbia @predsednikrs & Kosovo @albinkurti to Brussels for urgent meetings to find the way out of the current crisis

We need immediate de-escalation & new elections in the north with participation of Kosovo Serbs. This is paramount for the region & EU

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 22, 2023