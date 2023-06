Υποβρύχιο Τιτανικός: Κορυφώνεται η αγωνία, τελειώνει το οξυγόνο

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου εξακολουθεί να αγνοείται το μικρό τουριστικό υποβρύχιο που χρησιμοποιείται για περιηγήσεις στη ζώνη του ναυαγίου του Τιτανικού. Η εταιρεία OceanGate Expeditions ανακοίνωσε πως «διερευνά όλες τις επιλογές της» ώστε να επιστρέψει με ασφάλεια στην ξηρά το πλήρωμα του καταδυόμενου σκάφους στην ξηρά. Το πλήρωμα που αναχώρησε γύρω στις 04:00 τα χαράματα της Κυριακής αλλά έχασε την επαφή με το μητρικό σκάφος MV Polar Prince περίπου μία ώρα και 45 λεπτά αργότερα, διαθέτει επαρκές οξυγόνο μέχρι τις 14:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδος.

The submarine that went missing while taking people on tours to see the Titanic used a cheap Logitech controller and other off the shelf parts. pic.twitter.com/b4K9YefdWQ — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 20, 2023

Η εφημερίδα Guardian αναφέρει ότι στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία αγνοούνται από το πρωί της Κυριακής τοπική ώρα. Σιγή ιχθύος κρατούσε η αμερικανική ακτοφυλακή η οποία τελικά επιβεβαίωσε τον αριθμό των επιβατών.

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για την βοήθεια που λάβαμε από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες ανοιχτής θαλάσσης, στις προσπάθειές μας να αποκαταστήσουμε την επαφή με το σκάφος», σημειώνει η OceanGate.

Στα 250.000 δολάρια το εισιτήριο για το ταξίδι με το υποβρύχιο

Η εταιρεία εκτελεί την πέμπτη «αποστολή» στον Τιτανικό από τις αρχές του 2023, σύμφωνα. Η αποστολή θα ξεκινούσε την προηγούμενη εβδομάδα και θα ολοκληρωνόταν την ερχόμενη Πέμπτη. Το κόστος του ταξιδιού είναι στα 250.000 δολάρια κατ’ άτομο με σημείο εκκίνησης το Σεντ Τζονς, στη Νέα Γη του Καναδά με κατεύθυνση το ναυάγιο του Τιτανικού που απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα. Το Titan έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πέντε άτομα και χρειάζεται περίπου δύο ώρες για να καταδυθεί.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας στον Ατλαντικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή. Συγκεκριμένα, για τον εντοπισμό του υποβρυχίου έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας στον Ατλαντικό Ωκεανό με τη συμμετοχή του ναυτικού και της ακτοφυλακής των ΗΠΑ και του Καναδά καθώς και με αεροπορικά μέσα. Επίσης συμμετέχει το τελευταίας τεχνολογίας αεροσκάφος P8 Poseidon, το οποίο έχει δυνατότητες υποβρύχιας ανίχνευσης. Σύμφωνα με τον σύμβουλο της εταιρείας, το υποβρύχιο έχει επάρκεια οξυγόνου για 96 ώρες.

Το σκάφος λειτουργεί στέλνοντας ένα μήνυμα κάθε 15 λεπτά για να δώσει σήμα σε όσους βρίσκονται στην ξηρά ότι είναι ασφαλές, ωστόσο το Sky News γνωρίζει ότι αυτά τα μηνύματα δεν έχουν ακουστεί από αυτό το σκάφος για περισσότερες από επτά ώρες.

Ποιοι είναι οι αγνοούμενοι

H εφημερίδα Guardian γράφει ότι στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα. Ανάμεσά στους αγνοούμενους είναι εξέχοντες επιστήμονες και εξερευνητές ενώ τα συγκεκριμένα υποβρύχια έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν έως και πέντε άτομα. Σύμφωνα με τον Guardian, ανάμεσά τους βρίσκονται ένας απόστρατος Γάλλος στρατιωτικός, ένας ειδικός επί των υποβρυχίων και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος, Χάμις Χάρντινγκ. Ο δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, είναι CEO της Action Aviation στο Ντουμπάι. Ο Βρετανός, μία ημέρα νωρίτερα, είχε ανακοινώσει το ταξίδι του και ο θετός του γιος ανέφερε χθες ότι αγνοείται. Στη συνέχεια κατέβασε την ανάρτηση.

Ο δισεκατομμυριούχος με ανάρτησή του στα social media είχε δηλώσει «υπερήφανος» που θα ακολουθούσε την OceanGate ως «ειδικός αποστολής». Έκτοτε, τα ίχνη του αγνοούνται. Η εταιρεία είχε γνωστοποιήσει μέσω Twitter την είδηση πως o Χάρντινγκ θα είναι στην αποστολή.

Ποιος είναι ο Βρετανός μεγιστάνας που αγνοείται

Ο Χάμις Χάρντινγκ είναι διευθύνων σύμβουλος της Action Aviation στο Ντουμπάι, εταιρείας πώλησης εμπορικών και ιδιωτικών σκαφών. Πρόκειται για έναν από τους λίγους τυχερούς ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει στο διάστημα. Ο ίδιος συμμετείχε στην πέμπτη διαστημική πτήση της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος το 2022. Η σύζυγός του ονομάζεται Λίντα και έχει δύο γιους τους Ρόρι και Τζάιλς, καθώς και μια θετή κόρη που ονομάζεται Λόρεν και έναν θετό γιο, τον Μπράιαν Σαζ. Σπούδασε στο Κέιμπριτζ φυσικές επιστήμες και χημικός μηχανικός.

Ο Χάρντινγκ είναι αεροπόρος, κάτοχος άδειας πιλότου αεροπορικών μεταφορών και χαρακτηριστικών τύπων επαγγελματικού τζετ, συμπεριλαμβανομένου του Gulfstream G650. Είναι επίσης αλεξιπτωτιστής, ενώ εντάχθηκε στο Living Legends of Aviation το 2022 και είναι επίσης διαχειριστής του Explorers Club. Συνεργάστηκε στο παρελθόν με την τουριστική εταιρεία VIP της Ανταρκτικής White Desert για την εισαγωγή της πρώτης τακτικής υπηρεσίας επαγγελματικού τζετ στην Ανταρκτική. Ο Χάρντινγκ έκανε πολλά ταξίδια στον νότιο πόλο και το 2016, συνόδευσε τον Buzz Aldrin, ενώ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που έφτασε στο νότιο πόλο στα 86 του χρόνια. Πήγε επίσης στο διάστημα πέρυσι με την εταιρεία Blue Origin του Jeff Bezos.

A search is underway for a submarine that went missing off the coast of Canada while taking tourists to explore the wreckage of the Titanic https://t.co/wBrOd2C66N pic.twitter.com/OywFoG0YlB — Reuters (@Reuters) June 20, 2023

Κάτοχος παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες

Ο Χάρντινγκ είναι ο σημερινός κάτοχος τριών παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες. Το 2019, τιμήθηκε για τον ταχύτερο περίπλου της Γης και από τους δύο πόλους. Είναι κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες για την ταχύτερη περιήγηση στη Γη μέσω του Βόρειου και του Νότιου Πόλου, διάρκειας 46 ωρών, 40 λεπτών και 22 δευτερολέπτων, μέσω αεροσκάφους. Ο Χάρντινγκ συμμετείχε σε εξερεύνηση στην Τάφρο των Μαριανών, το βαθύτερο σημείο των ωκεανών του πλανήτη και το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας του φλοιού της Γης, καθώς φτάνει στα 10.994 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντας στο υποβρύχιο

Ο Guardian αναφέρει πως ένας από τους επιβαίνοντες του υποβρυχίου; είναι ο Πολ Ανρί Ναργκολέ, πρώην Γάλλος διοικητής στο Ναυτικό, δύτης ανοιχτής θάλασσας και πλοηγός υποβρύχιων. Επειδή είναι διευθυντής υποβρύχιας έρευνας για το E/M Group και RMS Titanic, πιστεύεται πως ήταν στο πηδάλιο καθώς θεωρείται αρκετά έμπειρος ενώ είχε συμμετάσχει σε πολλές εξερευνήσεις στον Τιτανικό. Σύμφωνα με το Sky News, στο υποβρύχιο βρισκόταν και ο εκτελεστικός διευθυντής και ιδρυτής της OceanGate Expeditions, Στόκτον Ρας.

🚨BREAKING NEWS UPDATE (6:25 PM)… ***VIDEO*** Famous last words: “Diving to the #Titanic with OceanGate is a fabulous experience.”👇🏻I just edited video of the 2022 #Titan #submarine excursion to the Titanic. NOW, the sub remains #missing under 2-1/2 miles of water. DEVELOPING… pic.twitter.com/d0MUOvZ13J — Steve Norris (@SteveNorrisTV) June 19, 2023

Το θρυλικό υπερωκεάνιο «Τιτανικός»

Στον πυθμένα του Ατλαντικού (3.800 μέτρα -12.500 πόδια) βρίσκεται το διάσημο ναυάγιο του Τιτανικού, περίπου 600 χιλιόμετρα από την ακτή της Νέας Γης, στον Καναδά. Ήταν το μεγαλύτερο επιβατικό πλοίο της εποχής του. Ως γνωστόν, χτύπησε ένα παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη το 1912. Περισσότεροι από 1.500 επιβάτες και πλήρωμα έχασαν τη ζωή τους από τους συνολικά 2.200 ανθρώπους που επέβαιναν στο θρυλικό υπερωκεάνιο.