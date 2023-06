Επίθεση από αρκούδα: Νεκρός 66χρονος, θανατώθηκε το ζώο

Άνδρας από την Αριζόνα πέθανε την Παρασκευή μετά την επίθεση που δέχτηκε από μια μαύρη αρκούδα, η οποία στη συνέχεια πυροβολήθηκε θανάσιμα από γείτονά του. Ο 66χρονος Steven Jackson έπινε τον καφέ του σε δασική έκταση στην κομητεία Yavapai, όπου έχτιζε μία καλύβα, όταν η μεγάλη αρσενική αρκούδα τού επιτέθηκε. Επιχείρησε να σωθεί και κάλεσε σε βοήθεια, με τους γείτονες να ακούνε τις φωνές του, όπως είπε ο σερίφης της περιοχής. «Προσπάθησαν να αναγκάσουν την αρκούδα να σταματήσει την επίθεση, κόρναραν, έκαναν διάφορα πράγματα. Αλλά, δεν τα κατάφεραν» επεσήμανε ο ίδιος.

Man Killed in Fatal Bear Attack in Yavapai County.

Steven Jackson, a 66-year-old man that resides in Tucson, was building a remote cabin in Groom Canyon and was killed and half-eaten by a bear. pic.twitter.com/A6dwEIcOO1

— Mountain Daily Star (@MtnDailyStar) June 16, 2023