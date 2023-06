Ρονάλντο οπαδός: Eπίθεση αγάπης στον Πορτογάλο

Επίθεση αγάπης στον Κριστιάνο Ρονάλντο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πορτογαλίας με την Βοσνία για τα προκριματικά του Euro 2024. Ένας θαυμαστής του CR7 μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Ντα Λουζ» με μια σημαία της χώρας της Ιβηρικής. Αγκάλιασε τον 38χρονο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, έπεσε στα πόδια του, τον σήκωσε στον αέρα και έκανε το γνωστό Siu του Κριστιάνο. Έπειτα το έβαλε στα πόδια για να ξεφύγει από την ασφάλεια του γηπέδου.

Ronaldo’s reaction to this fan picking him up 😂 pic.twitter.com/9drOiJCJsI

— ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2023