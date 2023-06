ΜακΓκρέγκορ – βιασμός: Η δικηγόρος του Ιρλανδού μιλάει για τις κατηγορίες

Η δικηγόρος του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ απάντησε στις καταγγελίες γυναίκας ότι ο πρώην πρωταθλητής του UFC την βίασε σε ανδρική τουαλέτα στο γήπεδο των Μαϊάμι Χιτ κατά την διάρκεια του 4ου τελικού του NBA με τους Νάγκετς, χαρακτηρίζοντάς τους ισχυρισμούς της «όχι περισσότερο από έναν εκβιασμό». Η νομική εταιρεία με έδρα το Μαϊάμι, Gelber Schachter & Greenberg, κατηγόρησε επίσης τους δικηγόρους του φερόμενου θύματος ότι άλλαξαν τις αξιώσεις τους μετά τη δημοσιοποίηση νέων βίντεο από το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης TMZ. «Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από το TMZ, ο δικηγόρος της ενάγουσας άλλαξε τώρα την ιστορία της», δήλωσε η δικηγόρος του ΜακΓκρέγκορ, Μπάρμπαρα Ρ Λάινς σε δήλωση στους «Irish Times».

«Ο ΜακΓκρέγκορ χαιρετίζει την έρευνα, η οποία πιστεύει ακράδαντα ότι θα δείξει ότι οι ισχυρισμοί εναντίον του είναι ψευδείς. Αφού δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για χρήματα που έκανε ο συνήγορος της ενάγουσας, στράφηκε στα μέσα ενημέρωσης για να ασκήσει πίεση», ανέφερε η δικηγόρος του Ιρλανδού πρώην πρωταθλητή του MMA. Το αμερικανικό δίκτυο TMZ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τη στιγμή που ο Ιρλανδός μαχητής των μεικτών πολεμικών τεχνών οδηγεί στην τουαλέτα τη γυναίκα η οποία τον κατηγορεί για βιασμό μετά τον αγώνα των τελικών του ΝΒΑ ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ και τους Ντένβερ Νάγκετς. Τα πλάνα του ΤΖΜ τραβήχτηκαν μέσα στο Kaseya Center στο Μαϊάμι γύρω στα μεσάνυχτα της 10ης Ιουνίου αμέσως μετά τη νίκη των Νάγκετς επί των Χιτ στο Game 4 των τελικών του ΝΒΑ.

Στο βίντεο, μπορείτε να δείτε τον ΜακΓκρέγκορ που φορά ένα μαύρο μπλουζάκι – να βγαίνει από έναν χώρο τουαλέτας για να μιλήσει με μια γυναίκα με λευκό πουκάμισο. Αφού φαίνεται να ανταλλάσσει κάποιες κουβέντες με τη γυναίκα, ο «Notorious» την αρπάζει από το χέρι και της ανοίγει δρόμο για να πάει μαζί του μέσα σε μια τουαλέτα. Η γυναίκα, την οποία η ασφάλεια του ΜακΓκρέγκορ χώρισε από τη φίλη της, ισχυρίστηκε ότι την πίεσαν με το ζόρι να πάει στο μπάνιο και ότι ο ΜακΓκρέγκορ την φίλησε βίαια και προσπάθησε να τη βιάσει.

Στο TMZ Sports νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο δικηγόρος της γυναίκας που κατηγορεί τον Ιρλανδό έστειλε μια επιστολή υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια του NBA και των Μαϊάμι Χιτ «ανάγκασε» σωματικά την κατήγορο να μπει στην τουαλέτα, όπου ο γνωστός αθλητής προχώρησε στο βιασμό της, ενώ η ασφάλεια αρνήθηκε να την αφήσει να βγει ή να επιτρέψει στη φίλη της να μπει στο μπάνιο μαζί της. Σύμφωνα με την δικηγόρο, η κατήγορος του ΜακΓκρέγκορ και ο σταρ του UFC είχαν διασκεδάσει μαζί σε ένα κλαμπ μέσα στο γήπεδο του NBA λίγα λεπτά πριν τραβηχτεί το βίντεο.

Η δικηγόρος υποστηρίζει επίσης ότι το πάρτι της πελάτισσάς της διακόπηκε όταν ο ΜακΓκρέγκορ είπε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα – αλλά λίγο αφότου σηκώθηκε, ένας άνδρας με φανέλα των Denver Nuggets την πλησίασε και της είπε: «Ο Κόνορ μου είπε να έρθω να σε πάρω». «Η πελάτισσά μου είχε την πεποίθηση ότι έφευγαν και πήγαιναν στο ξενοδοχείο Four Seasons, καθώς ο Κόνορ της είχε προηγουμένως ζητήσει να τον συναντήσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του», ανέφερε η δικηγόρος.

«Η πελάτισσά μου θυμάται ότι είχε πιει όχι λιγότερα από έξι ποτά εκείνο το βράδυ και έχει παραδεχτεί τα σημεία που θυμάται. Δεν θυμόταν καν ποιος την οδήγησε στην τουαλέτα μέχρι να δει αυτό το βίντεο» υποστήριξε η Άριελ Μίτσελ, δικηγόρος του θύματος. Για τις καταγγελίες εις βάρος του ΜακΓκρέγκορ είναι ενήμερο τόσο το NBA, οσο και το UFC (ο Ιρλανδός έχει να αγωνιστεί από το 2021) και αναμένουν την ολοκλήρωση της ερεύνας για να προβούν σε δηλώσεις.

Το ίδιο βράδυ στο Kaseya Center, ο ΜακΓκρέγκορ ενεπλάκη επίσης σε μια αμφιλεγόμενη κατάσταση στο ημίχρονο, όταν γρονθοκόπησε τη μασκότ των Χιτ και έστειλε το άτομο στο νοσοκομείο. Σε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark», ο ΜακΓκρέκορ αποκάλυψε ότι αυτός και η αρραβωνιαστικιά Ντι Ντέλβιν περιμένουν το τέταρτο παιδί τους.

🚨| More footage of Conor McGregor on the night of the alleged sexual assault.

1st clip: Supposedly at half time of the game.

2nd clip: The alleged victim taking a video selfie with the UFC star just moments before the alleged sexual assault.

[per @TMZ_Sports] pic.twitter.com/87ryuH2tgJ

— MMA Orbit (@mma_orbit) June 16, 2023