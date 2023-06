Πλημμύρες Σερβία και Βοσνία: Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Πλημμύρες σε Σερβία και Βοσνία έχουν προκαλέσει οι καταρρακτώδεις βροχές που σημειώνονται εδώ και ημέρες με αποτέλεσμα οι αρχές να κηρύξουν πολλές περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βροχόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί για άλλη μια ημέρα. Στη Σερβία, 1.300 διασώστες και 22 σκάφη έχουν αναπτυχθεί για να απομακρύνουν δεκάδες κατοίκους από διάφορες τοποθεσίες, ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Εσωτερικών. Κοντά στη νοτιοδυτική πόλη Κράλιεβο, ένας ποταμός έριξε μια γέφυρα. Στην κεντρική Σερβία, διασώστες χρειάσθηκε να απομακρύνουν 12 ανθρώπους από τα σπίτια τους στο Κραγκούγεβατς καθώς υπερχείλισε ο ποταμός Λεπένιτσα, δήλωσε ο δήμαρχος Νικόλα Ντάσιτς, ενώ 22 άνθρωποι διασώθηκαν από χωριό κοντά στην πόλη Γιάγκοντινα.

#BREAKING #Serbia Firefighters are evacuating people from flooded areas in Serbia pic.twitter.com/ntPLhNG76T

— National Independent (@NationIndepend) June 16, 2023