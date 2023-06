Μπόρις Τζόνσον dailymail: Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει στροφή….στην καριέρα του

O Μπόρις Τζόνσον ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα «The Times» του Λονδίνου και αργότερα συνέχισε στη «Daily Telegraph». Έγινε βοηθός εκδότη στην ίδια εφημερίδα από το 1994 έως το 1999 και αργότερα εκδότης στην εφημερίδα «The Spectator» από το 1999 έως το 2005. Το 2001 έκανε τη μετάβαση στον χώρο της πολιτικής, αρχικά ως βουλευτής και έπειτα το 2008 ως δήμαρχος του Λονδίνου. Το 2019, εκλέχθηκε ηγέτης του συντηρητικού κόμματος και ανέλαβε καθήκοντα πρωθυπουργού. Αφού παραιτήθηκε από πρωθυπουργός πέρσι στον απόηχο του Partygate και από βουλευτής φέτος, ο 59χρονος Τζόνσον επιστρέφει στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Ειδικότερα, κατέληξε σε συμφωνία με την εφημερίδα Daily Mail στην οποία θα αποκτήσει τη δική του εβδομαδιαία στήλη. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον Μπόρις Τζόνσον ως τον νέο μας αρθρογράφο. Γνωστός ως ένας από τους πιο πνευματώδεις και πρωτότυπους συγγραφείς, η στήλη του Μπόρις θα δημοσιεύεται στην Daily Mail κάθε Σάββατο, τόνισε σε ανάρτηση στο Twitter η βρετανική εφημερίδα». Πηγές που επικαλείται το Politico αναφέρουν μάλιστα ότι Βρετανός πρώην πρωθυπουργός πρόκειται να λάβει εξαψήφιο ποσό ετησίως γι’ αυτή τη συνεργασία.

📰 We are delighted to announce Boris Johnson as our new columnist

Famed as one of the wittiest and most original writers in the business, Boris’s column will appear in the Daily Mail every Saturday and you’ll be able to get a preview on MailOnline and The Mail+ on Fridays pic.twitter.com/76uETBRmnF

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2023