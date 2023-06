Καλομοίρα Eurovision 2008: Το προσβλητικό παρατσούκλι του Dima Bilan και η απάντησή της

Πίσω στη Eurovision 2008 μας γύρισε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για το φαινόμενο «Καλομοίρα». Ο στιχουργός του «Secret Combination» που μας χάρισε την τρίτη θέση στη Eurovision 2008 στο Βελιγράδι, αποκάλυψε πικάντικο παρασκήνιο με πρωταγωνιστές την Καλομοίρα και τον Ρώσο νικητή της χρονιάς εκείνης, Dima Bilan, ο οποίος -όπως μάθαμε- δεν συμπαθούσε καθόλου την εκπρόσωπο της Ελλάδας. «Ο Dima Bilan της Ρωσίας -που δεν τον λες και τον πιο συμπαθητικό άνθρωπο του κόσμου!-, που κέρδισε τελικά εκείνη τη χρονιά, από την αρχή την έβλεπε λίγο με μισό μάτι την Καλομοίρα. Προφανώς την φοβόταν, την έβλεπε ανταγωνιστικά και είχε και δίκιο γιατί παραλίγο να του το φάει το πρώτο βραβείο. Παρατηρούσα ότι όποτε οι δυο τους συναντιόντουσαν στα καμαρίνια, πάντα την κοίταγε λίγο ειρωνικά και επιθετικά.

To… thank you girl

Επειδή στην Καλομοίρα έλεγαν συνέχεια καλά λόγια κι εκείνη απαντούσε πάντα ‘thank you!-, ο Dima Bilan την είχε πει ειρωνικά ‘thank you girl’. H Καλομοίρα δεν μίλαγε, αλλά κάποια στιγμή γυρνάει και με κοιτάει και μου λέει ‘don’t worry, i’m gonna kick his ass!’. Το οποίο το έκανε! Μην ξεχνάμε ότι στον ημιτελικό είχαμε βγει εμείς πρώτοι. Τώρα εντάξει, στον τελικό κάποια άλλα παίχτηκαν και από πρώτη βρεθήκαμε τρίτοι», είπε χαρακτηριστικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος επιβεβαιώνοντας στην ουσία όσο έχουν ακουστεί για το πώς η Ελλάδα έχασε τη νίκη τη χρονιά εκείνη.

Υπενθυμίζεται πως ο Dima Bilan ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινε στη Eurovision, με στόχο σαφώς την πρώτη θέση. Η πρώτη φορά ήταν το 2006 με το τραγούδι «Never let you go» το οποίο τερμάτισε τρίτο και έκανε μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία στην Ευρώπη, όντας σαφώς καλύτερο από το ‘Believe’ που τελικά κέρδισε. Ωστόσο, όπως ακουγόταν έντονα χρόνια μετά τη Eurovision 2008, η Ελλάδα είχε ερωτηθεί αν θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού το 2009 -με λίγα λόγια αν η χώρα μας… ήθελε να κερδίσει τη χρονιά εκείνη-, με την απάντηση της ΕΡΤ να είναι αρνητική. Ο διαγωνισμός, άλλωστε, είχε διεξαχθεί στη χώρα μας δύο χρόνια πριν, το 2006, μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου με το «My Number One».