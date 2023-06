Κόνορ ΜακΓκέγκορ – μασκότ: Στα επείγοντα ο “Μπέρνι”

Άσχημη τροπή πήρε η παρουσία του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο Game 4 των τελικών μεταξύ των Μαϊάμι Χιτ με τους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής σ’ ένα φαινομενικά… απλό καθήκον που είχε. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού που έγινε στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο πρώην πρωταθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών (ΜΜΑ) δεν έλεγξε τη δύναμή του, έριξε δύο γροθιές στον «Μπέρνι», τη μασκότ των Χιτ και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Για την ακρίβεια, μεταφέρθηκε στα επείγοντα, καθώς οι γροθιές που δέχθηκε ήταν λίγο πιο δυνατές από όσο έπρεπε, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, αμέσως μετά το συμβάν, ο Κόνορ ΜακΓρκέγκορ αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους των Μαϊάμι Χιτ, με αποτέλεσμα το διαφημιστικό να πάει στραβά. Ωστόσο, τα νέα για τον άνθρωπο που φοράει τη στολή του Μπέρνι είναι ευχάριστα. Αν οι Χιτ καταφέρουν και επικρατήσουν των Νάγκετς στο Ντένβερ (ξημερώματα Τρίτης, 03:30), τότε η μασκότ τους θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί ξανά τους φίλους της ομάδας. Όπως ενημερώθηκε η ομάδα του Μαϊάμι, ο «Μπέρνι» είναι καλά στην υγεία του και πανέτοιμος για το Game 6.

REPORT: “The Heat's mascot, Burnie, had to go to the ER last night after a mid-game bit with former UFC champ Conor McGregor,” via @sam_amick.

pic.twitter.com/GkBb85Beff

