Cessna Βιρτζίνια: Ο πιλότος είχε χάσει τις αισθήσεις του, το αεροπλάνο πετούσε στον «αυτόματο»

Τον γρίφο του Cessna (έξω φωτο από αρχείο) που κατέπεσε στη Βιρτζίνια προσπαθούν να λύσουν οι αρχές στις ΗΠΑ. Όπως φαίνεται το αεροπλάνο πατούσε με τον αυτόματο πιλότο με τον χειριστή του να έχει χάσει τις αισθήσεις του. Τα πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν για να ελέγξουν τι ακριβώς γίνεται προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τυ και με οπτικά σήματα και με τον ασύρματο, αλλά μάταια.Το αεροσκάφος συνετρίβη τελικά όταν τελείωσαν τα καύσιμά του ενώ νεκροί φέρονται να είναι και οι τέσσερις επιβάτες του. Ερωτηματικό αποτελεί ακόμη αν στο αεροπλάνο επέβαινε ένας πιλότος ή αν είχε συγκυβερνήτη, με επικρατέστερο σενάριο το πρώτο, καθώς αν υπήρχε και δεύτερο άτομο στο πιλοτήριο είναι βέβαιο πως θα είχε αντιδράσει ή τουλάχιστον θα είχε εκπέμψει ένα σήμα κινδύνου.

Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να καταδιώξουν ένα Cessna που παραβίασε τον εναέριο χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, το οποίο στη συνέχεια συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της νοτιοδυτικής Βιρτζίνια. H Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) αναφέρει ότι ήταν αδύνατη η επικοινωνία με τον πιλότο του Cessna έως ότου το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στον εθνικό δρυμό Τζορτζ Ουάσινγκτον στη Βιρτζίνια. Επισημαίνεται μάλιστα ότι τα μαχητικά αεροσκάφη έκαναν ρίψη θερμοβολίδων (flares) σε μια προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή του πιλότου του Cessna.

Video from home porch cam in Odenton, Maryland — over *200* miles away from where the FAA says a Cessna Citation (private jet) crashed in a mountainous area of Southwestern Virginia.#Boom sound @:07 seconds.

The Citation flew in restricted airspace over DC. #virginia pic.twitter.com/r8zeSVzEXv

— Joseph Olmo (@ReporterJoseph) June 4, 2023