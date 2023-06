Στίβος παγκόσμιο ρεκόρ: Η Κενυάτισσα Κίπιεγκον «έσπασε» το χρονόμετρο

Ένα σπουδαίο παγκόσμιο ρεκόρ στον στίβο, το οποίο κρατούσε 8 χρόνια, σημειώθηκε στα 1.500 μέτρα των γυναικών, στο Diamond League της Φλωρεντίας. Οι Ιταλοί διοργανωτές του τρίτου γύρου του φετινού Diamond League είχαν προβλέψει ότι θα μπορούσε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 1.500 μέτρα των γυναικών και η Φέιθ Κίπιεγκον δεν τους απογοήτευσε. Η αθλήτρια από την Κένυα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε 3:49.11 και «έσπασε» τα χρονόμετρα.

Μέχρι σήμερα το ρεκόρ ανήκε στην Γκενζέμπε Ντιμπάμπα με 3:50.07, αλλά πλέον η επίδοσή της περνά στην ιστορία, καθώς πλέον ανήκει στη δύο φορές Ολυμπιονίκη και ισάριθμες φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.

One word – SUBLIME

It's a MASSIVE WORLD RECORD 🌎 for Faith Kipyegon who runs 3:49.11 over 1500m 😮

💯% the greatest female athlete over 1500m ever.

📸 @matthewquine #DiamondLeague 💎 #FlorenceDL 🇮🇹 pic.twitter.com/TgaFxmOtpv

