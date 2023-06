Μπάιντεν τούμπα: Νέο ατύχημα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Μια άτυχη στιγμή είχε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια τελετής παράδοσης διπλωμάτων στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κολοράντο. Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να σκοντάφτει και να πέφτει, σοκάροντας τους παρευρισκόμενους. Αμέσως, δίπλα του έσπευσαν ένας ένστολος και άτομα της προσωπικής του φρουράς. Στη συνέχεια, ο Τζο Μπάιντεν σηκώθηκε και περπάτησε μέχρι τη θέση του, χωρίς να δείχνει ότι χτύπησε σοβαρά. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν σκόνταψε σε έναν μαύρο σάκο άμμου. Πλάνα από το περιστατικό δείχνουν τον γηραιότερο εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ να φαίνεται να δείχνει τον σάκο με την άμμο στη σκηνή αφού έχει σταθεί στα πόδια του.

«Είναι μια χαρά. Υπήρχε ένας σάκος άμμου στη σκηνή ενώ έκανε χειραψία», έγραψε στο Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Μπεν Λαμπολτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εθεάθη να πηγαίνει προ την αυτοκινητοπομπή του όταν η τελετή τελείωσε λίγο μετά την πτώση του. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις, πάντως, δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών ψηφοφόρων ανησυχεί για την ηλικία του Τζο Μπάιντεν.

