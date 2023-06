Έπεσε το κινητό σε νερό: Πρόστιμο σε Ινδό αξιωματούχο που άδειασε… φράγμα

Οι αρχές της Ινδίας επέβαλαν πρόστιμο 600 ευρώ σε αξιωματούχο που άδειασε εκατομμύρια λίτρα νερού από φράγμα, προκειμένου να βρει και να ανακτήσει το κινητό του, που είχε χαθεί.

Όπως αναφέρει το bbc.com το πρόστιμο επιβλήθηκε στον Ρατζές Βισγουάς, ο οποίος έχασε το κινητό του τη στιγμή που έβγαζε selfie.

Με βάση το βρετανικό δημοσίευμα, αρχικά χρησιμοποίησε δύτες, αλλά επειδή δεν βρήκαν τη συσκευή, στη συνέχεια αποφάσισε να αδειάσει το φράγμα.

In #Chhattisgarh, an officer's I-phone fell into a dam reservoir. Two pumps of 30 horsepower, ran 24 hrs, and pumped out-hold your breath- 21 lakh litres of #water, this water could have irrigated 1,500 acres of land, & this is when "there is severe shortage of water i the area ! pic.twitter.com/vBSol7EafS

— Ramandeep Singh Mann (@ramanmann1974) May 26, 2023