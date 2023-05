Καλλιστεία ΛΟΑΤΚΙ Βραζιλία: Εξαγριωμένος σύντροφος διαγωνιζόμενης συντρίβει το στέμμα της νικήτριας

Δεν δέχθηκε το αποτέλεσμα και όρμησε στη σκηνή για να… αποδώσει δικαιοσύνη. Το Σάββατο στα καλλιστεία «Miss gay Mato Grosso» στη Βραζιλία ο σύντροφός της ηττημένης εισέβαλε στη σκηνή, άρπαξε το στέμμα από το κεφάλι της νικήτριας και το πέταξε με δύναμη αντιδρώντας στο τελικό αποτέλεσμα. Η Νάταλι Μπέικερ, η οποία εκπροσωπούσε την Κουιαμπά και η Εμανουέλι Μπελίνι, η οποία εκπροσωπούσε την Βαρζέα Γκράντε, έφτασαν στον τελικό του διαγωνισμού ομορφιάς ΛΟΑΤΚΙ+ στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης, όταν οι δυο τους βρέθηκαν στη σκηνή και ανακοινώθηκε η ήττα της Μπέικερ, ένας άνδρας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Ματέο Ολιβέιρα, όρμησε στη σκηνή και άρπαξε το στέμμα της Μπελίνι και με οργή το έριξε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να απομακρύνει από το σημείο και την ηττημένη σύντροφό του Νάταλι Μπέικερ, όμως απομακρύνθηκε από τους άνδρες της ασφάλειας.

Σύμφωνα με την διοργανώτρια της εκδήλωσης, η διαμάχη μεταξύ των δύο διαγωνιζόμενων ήταν πολύ σφοδρή καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. «Δεν θεώρησε δίκαιο το αποτέλεσμα και προκάλεσε όλη αυτή την ταλαιπωρία και τη ζημιά. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά το περιστατικό που συνέβη τη στιγμή της στέψης της εκλεγμένης Μις, όταν η σύντροφος της Μις Κουιάμπα, η οποία ήρθε 2η εισέβαλε στη σκηνή και κατέστρεψε το στέμμα».

🚨HOMEM???: Um homem (Gay, né Choquei…) invadiu o palco, tomou a coroa da Miss Gay Várzea Grande e arremessou o objeto no chão, frustrando a comemoração da vencedora do Miss Gay Mato Grosso 2023, que derrotou a representante de Cuiabá na noite de sábado (27) no Cine Teatro. pic.twitter.com/mS1vVDzXzL

