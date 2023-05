Γιάννης Αντετοκούνμπο – προπονητής: Το νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει τους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι έτοιμοι να προσλάβουν τον βοηθό των Τορόντο Ράπτορς, Άντριαν Γκρίφιν, ως νέο προπονητή τους, όπως ανέφεραν ως δεδομένο πλέον πολλά αμερικανικά ΜΜΕ το Σάββατο (27/5). Ο 48χρονος Γκρίφιν δεν έχει εργαστεί ποτέ μέχρι σήμερα ως πρώτος προπονητής στο NBA. Πέρασε τις τελευταίες πέντε σεζόν ως βοηθός του Νικ Νερς στους Ράπτορς και προηγουμένως ήταν στα προπονητικά επιτελεία των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2016-18), Ορλάντο Μάτζικ (2015-16) και Σικάγο Μπουλς (2010-15). Αφού έπαιξε εννέα σεζόν στο ΝΒΑ με πέντε διαφορετικές ομάδες, ο Γκρίφιν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη Λίγκα ως βοηθός προπονητή στους Μπακς για δύο σεζόν (2008-10) υπό τον Σκοτ Σκάιλς.

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are planning to hire Toronto Raptors assistant Adrian Griffin as the franchise’s next head coach. Sides are progressing on terms of an agreement. pic.twitter.com/Kz1iydRKsF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 27, 2023