Ολλανδή δημοσιογράφος – Βαρουφάκης: Ο διάλογος για τις εκλογές

Βαριά ήττα υπέστη ο Γιάνης Βαρουφάκης στις εκλογές της 21ης Μαΐου, με πολύ χαμηλό ποσοστό (2,6%, έναντι 3,44% το 2019), και το κόμμα του ΜέΡΑ25 βρέθηκε εκτός βουλής, αφού οι πολίτες δεν ενέκριναν το πολιτικό σχέδιό του και φαίνεται πως αποδοκίμασαν τις ιδέες που διακίνησε προεκλογικά με το εναλλακτικό νόμισμα «Δήμητρα». Ο κ. Βαρουφάκης επιχειρεί να κάνει ανασύνταξη δυνάμεων, ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου και κάλεσε ήδη τις «προοδευτικές δυνάμεις» να βάλουν το κόμμα του στη βουλή. Σε νέα του ανάρτηση, ο κ. Βαρουφάκης απηύθυνε έκκληση στους «πραγματικούς πιστούς» και σχολιάστηκε από τη γνωστή Ολλανδή δημοσιογράφο Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, που δείχνει να μην έχει συνέλθει από τη συντριβή της Αριστεράς στις εκλογές.

Στην ανάρτησή του ο γραμματέας του κόμματος ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρει: «Αυτή είναι η στιγμή για τους αληθινούς πιστούς. Αυτή είναι η στιγμή για θάρρος. Θα νικήσουμε» με την Ολλανδή δημοσιογράφο Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ να απαντά: «Είμαι σε απόλυτο σοκ. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τα έχω χαμένα».

This is the moment for true believers. This is the time for courage. We shall overcome. https://t.co/eejdx9Gbva

