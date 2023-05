Τάμτα Κάννες: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στο φεστιβάλ

Στο κόκκινο χαλί του 76ου Φεστιβάλ των Καννών περπάτησε η Τάμτα, η οποία φάνηκε να χάρηκε πολύ με αυτή την εμπειρία. Άλλες Ελληνίδες που βρέθηκαν στο φετινό φεστιβάλ ήταν η Βίκυ Καγιά και η Δούκισσα Νομικού. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως ήμουν εκεί. Νιώθω ευγνώμων για τις στιγμές που και για την ευκαιρία που είχα να συναντήσω όλους αυτούς τους θρύλους στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και εκπληκτική», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Οι φωτογραφίες που ανέβασε στις οποίες ποζάρει μαζί με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Martin Scorsese ή περπατά στο κόκκινο χαλί δίπλα στον Leonardo Di Caprio έγιναν αποδέκτες χιλιάδων like και θετικών σχολίων. «Η Βασίλισσα μου.. η καλύτερη στην Κρουαζέτ», έγραψε η Ολυμπία Κρασαγάκη, ενώ ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν ήταν και οι Βίκυ Καγιά, Κατερίνα Ντούσκα και Στέλιος Κουδουνάρης.

Η Τάμτα βρέθηκε στην προβολή της ταινίας “Killers of the Flower Moon” στην οποία συνεργάζονται πρώτη φορά ο Robert De Niro και ο Leonardo Di Caprio. Για την παρουσία της στο κινηματογραφικό φεστιβάλ επέλεξε ένα totalblack outfit, το οποίο συνέθεταν ένα μαύρο, wide leg, δερμάτινο μαύρο παντελόνι, ένα oversized σταυρωτό σακάκι και μαύρες γόβες. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το beauty look της, καθώς είχε συνδυάσει τις κόκκινες άκρες των μαλλιών της με το abstract eye make up της, το οποίο ξεχώριζε για το κόκκινο liner στο πάνω μέρος.