Μια δημοπρασία που συζητήθηκε: 196 εκατ. δολάρια για την ακριβότερη συλλογή κοσμημάτων

Εκατοντάδες κοσμήματα που ανήκαν στην Αυστριακή δισεκατομμυριούχο Χάιντι Χόρτεν πουλήθηκαν σε δημοπρασία του οίκου Christie’s έναντι 196 εκατομμυρίων δολαρίων, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ για την ακριβότερη συλλογή κοσμημάτων, που ανήκε στη συλλογή της Ελίζαμπεθ Τέιλορ (116 εκατ. το 2011).Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε παρά τις αντιρρήσεις εβραϊκών οργανώσεων για την πηγή του πλούτου της Χόρτεν. Η συλλέκτρια έργων τέχνης, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούνιο αφήνοντας μια περιουσία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με το Forbes, είχε κληρονομήσει 1 δισ. από τον πρώτο της σύζυγο, Χέλμουτ Χόρτεν, όταν εκείνος πέθανε το 1987.

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, ο Γερμανός επιχειρηματίας είχε εξαγοράσει εβραϊκές επιχειρήσεις την περίοδο των διώξεων από τους Ναζί.Η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει την αναβολή της δημοπρασίας μέχρι να ερευνηθεί σοβαρά η πηγή του πλούτου της Χόρτεν. Ο οίκος δημοπρασιών ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κάνει μια «σημαντική συνεισφορά» από τα έσοδα της δημοπρασίας του σε οργανισμούς που προωθούν την έρευνα και την εκπαίδευση σχετικά με το Ολοκαύτωμα, καθώς και σε μια σειρά φιλανθρωπικών σκοπών που στηρίζει το Ίδρυμα Χάιντι Χόρτεν. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Four Seasons Hotel des Bergues της Γενεύης στην Ελβετία, ενώ συνεχίστηκε και online μέχρι σήμερα, 15 Μαΐου.

Holocaust survivors want Tel Aviv to pull out of Christie’s looted art conference https://t.co/hPCJtAGn4p

Αν και στο σύνολό της η δημοπρασία ξεπέρασε κάθε εκτίμηση εσόδων, κάποιες από τις μεγάλες «ατραξιόν» της απέδωσαν κάτω του αναμενόμενου. Το πιο πολύτιμο αντικείμενο, ένα δαχτυλίδι Cartier με διαμάντια και ρουμπίνια με ανώτατη εκτίμηση τα 20 εκατ. δολάρια, πωλήθηκε έναντι 13 εκατ. Ενώ το διαμαντένιο περιδέραιο «Briolette of India», του γνωστού οίκου κοσμημάτων Harry Winston, άλλαξε χέρια για 7 εκατ. δολάρια, επίσης κάτω από την τιμή εκτίμησης.Αντίθετα, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι Bulgari πουλήθηκε δύο φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση, στα 10,1 εκατ. δολάρια. Άλλα κοσμήματα που περιλαμβάνονταν στη δημοπρασία προέρχονταν από οίκους πολυτελείας όπως οι Tiffany και Van Cleef & Arpels.

Jewish groups have condemned the multi-million dollar sale of jewels belonging to a billionaire whose husband made his fortune in Nazi Germany.

Heidi Horten was an Austrian heiress whose German husband, Helmut Horten, had been a Nazi party member. pic.twitter.com/E72jdKRQbk

