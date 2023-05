Πακιστάν βλασφημία: Φρικτός θάνατος για θρησκευτικό ηγέτη

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας θρησκευτικός ηγέτης στο Πακιστάν, καθώς ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πολιτική συγκέντρωση. Ο τοπικός θρησκευτικός ηγέτης Νίγκαρ Αλάμ σκοτώθηκε μετά την ομιλία του σε συγκέντρωση κόμματος της αντιπολίτευσης καθώς κάποια σχόλια του θεωρήθηκαν βλάσφημα από μερίδα των συγκεντρωμένων. Αυτά δήλωσε στο πρακτορείο στο Al Jazeera τοπικός αξιωματούχος της αστυνομίας. Ο μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτης κλήθηκε να εκφωνήσει ομιλία σε συγκέντρωση που διοργάνωσε το κόμμα Tehreek-e-Insaf (PTI) του πρώην πρωθυπουργού ίμραν Καν στο χωριό Sawaldher της περιφέρειας Mardan.

Ο Αλάμ σκοτώθηκε από το πλήθος αφού «μετέφερε κάποια βλάσφημα σχόλια που εξόργισαν τον κόσμο», δήλωσε στο Al Jazeera τοπικός αξιωματούχος, που ζήτησε ανωνυμία. Η αστυνομία κατάφερε αρχικά να φέρει τον Αλάμ σε ασφαλές μέρος σε ένα κοντινό κατάστημα, αλλά το πλήθος έσπασε την πόρτα, τον έσυρε με τη βία έξω και τον χτύπησε μέχρι θανάτου.

Το βίντεο από το λιντσάρισμα μοιράστηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την αστυνομία να φαίνεται να προσπαθεί μάταια να σταματήσει το πλήθος από το να χτυπήσει τον άνδρα. Η σορός του Αλάμ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω διαδικασίες και διεξάγεται έρευνα, δήλωσε ο αξιωματούχος. Η βλασφημία είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα στο Πακιστάν.

Τον Φεβρουάριο, ένας εξαγριωμένος όχλος εισήλθε σε αστυνομικό τμήμα στην ανατολική πόλη Λαχόρη του Πακιστάν, άρπαξε από το κελί του ένα άτομο που κατηγορούνταν για βλασφημία και το σκότωσε. Τον Δεκέμβριο του 2021, ένας υπήκοος της Σρι Λάνκα,ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής εργοστασίου στο Πακιστάν, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου και πυρπολήθηκε από ένα εξαγριωμένο πλήθος με την κατηγορία της βλασφημίας. Διεθνείς και πακιστανικές ομάδες για τα δικαιώματα λένε ότι οι κατηγορίες για βλασφημία έχουν συχνά χρησιμοποιηθεί για τον εκφοβισμό θρησκευτικών μειονοτήτων και την επίλυση προσωπικών διαφορών. Η κυβέρνηση του Πακιστάν δέχεται εδώ και καιρό πιέσεις να αλλάξει τους νόμους περί βλασφημίας, αλλά άλλες πολιτικές δυνάμεις στη χώρα αντιστέκονται σθεναρά.

Σύμφωνα με το Κέντρο Κοινωνικής Δικαιοσύνης, μια ανεξάρτητη ομάδα που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί για διάπραξη βλασφημίας από το 1987 και τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από όχλο μετά από παρόμοιες κατηγορίες.

A Muslim religious leader has been beaten to death in Pakistan for allegedly making ‘blasphemous remarks’ during a speech at a rally for Imran Khan’s opposition PTI party ⤵️ pic.twitter.com/KPi7opmvXt

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 7, 2023