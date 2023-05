Πρίγκιπας Χάρι – στέψη Καρόλου: Ήρθε κι έφυγε… τρέχοντας

Ποικίλα σχόλια για μια σειρά από ζητήματα προκάλεσε το ταξίδι «αστραπή» του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία, για να παραστεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ. Αμέσως μετά την τελετή, ο πρίγκιπας Χάρι έφυγε από το Αββαείο συνοδευόμενος από έναν συνοδό της μητροπολιτικής αστυνομίας και άλλους τέσσερις συνοδούς και πήγε απευθείας στο αεροδρόμιο του Χίθροου, για να επιστρέψει στην Καλιφόρνια.

Μάλιστα, θέλοντας να φύγει το συντομότερο δυνατόν, στο αεροδρόμιο φορούσε τα μετάλλιά του. Στο αεροπλάνο μπήκε πριν καν ο πατέρας του και η μητριά του προλάβουν να τελειώσουν τη φωτογράφηση για τα επίσημα πορτρέτα τους. Συνολικά, ο πρίγκιπας Χάρι παρέμεινε στη Βρετανία για 28 ώρες και 42 λεπτά. Η πτήση του έφυγε λίγο πριν τις 18:30 (τοπική ώρα). Όπως είχε ανακοινωθεί, το «μαύρο πρόβατο» της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ήθελε να επιστρέψει στην οικογένειά του για να προλάβει το πάρτι για τα τέταρτα γενέθλια του γιου του Άρτσι, σύμφωνα με πηγές κοντά στους Σάσεξ.

