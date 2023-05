Σερβία μακελειό: Νέο αιματοκύλισμα στη χώρα

Νέο αιματοκύλισμα, με οχτώ νεκρούς σε δύο χωριά της Σερβίας, περίπου 46 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από σέρβικα ΜΜΕ, η νέα πολύνεκρη τραγωδία στη χώρα σημειώθηκε στο χωριό Μλάντενοβατς, με τον υπουργό Εσωτερικών να χαρακτηρίζει την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια. Άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας 21χρονος σκόρπισε τον θάνατο στα χωριά Ντούμπονα και Σέπσιν, πυροβολώντας με αυτόματο όπλο αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητο του. Το σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Tanjug επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, μετέδωσε ότι οχτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 έχουν τραυματιστεί, οι επτά σε κρίσιμη κατάσταση. Το πρακτορείο πρόσθεσε πως ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη.

Serbia News:The Serbian police surrounded a man (21) who opened fire tonight in Mladenovac near Belgrade, during which he killed at least seven people. pic.twitter.com/42vpmzyRIT

— SEICO-OSINT (@SeicoIntel) May 4, 2023