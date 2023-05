Drones Κρεμλίνο: Η Μόσχα απειλεί ευθέως το Κίεβο -Υπόνοιες για προβοκάτσια

Η Ρωσία ανεβάζει τους τόνους για την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο, κάνοντας λόγο για απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου Πούτιν. Ολα ξεκίνησαν χθες όταν η Μόσχα κατήγγειλε ουκρανικό χτύπημα με drones στην κατοικία του Ρώσου προέδρου στο Κρεμλίνο, ενώ ο Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε λόγο για «απειλή της ζωής του Πούτιν». «Η απόπειρα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν την επίθεση γιατί τα drones καταρρίφθηκαν», επισήμανε το Κρεμλίνο. Τη στιγμή της επίθεσης -σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ- ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο ενώ δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές. Η Ουκρανία από την πλευρά της αρνείται την οποιαδήποτε ανάμειξη και αφήνει υπόνοιες για ρωσική προβοκάτσια.

Από τη πλευρά τους οι ΗΠΑ δηλώνουν άγνοια για το περιστατικό και για το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Η Ουκρανία τονίζει πως δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, πολλά είναι τα ερωτηματικά για το πως κατάφεραν τα δύο drones να φτάσουν στη «καρδιά» του Κρεμλίνου, από πού πέταξαν και πόσα εκρηκτικά μετέφεραν.

Απειλεί η Ρωσία με αντίποινα κατά του Ζελένσκι

Η Μόσχα έκανε χθες λόγο για δυναμική απάντηση κατά του Κιέβου, με τον πρώην πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ να αναφέρει μέσω Twitter πως η επίθεση κατά του Κρεμλίνου δεν αφήνει στη Μόσχα άλλη επιλογή από το να «εξοντώσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την κλίκα του στο Κίεβο». Ο ισχυρός πρόεδρος του ρωσικού κοινοβουλίου, Βιάτσεσλαβ Βολόντιν, ζήτησε να γίνει χρήση «όπλων ικανών να σταματήσουν και να καταστρέψουν το τρομοκρατικό καθεστώς του Κιέβου».

Ουκρανία: «Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν, ούτε στη Μόσχα»

Το Κίεβο και ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαψεύδουν ότι η Ουκρανία είναι πίσω από την επίθεση. «Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν, ούτε στην Μόσχα. Πολεμάμε στη δική μας επικράτεια», είπε ο κ. Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι «ο Πούτιν έχει ανάγκη να δώσει κίνητρο στο λαό του, καθώς δεν έχει να επιδείξει καμία νίκη». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο σύμβουλός του, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, δηλώνοντας πως η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση με drones εναντίον του Κρεμλίνου. «Μια τέτοια κίνηση δεν θα αλλάξει τίποτα στο πεδίο της μάχης» και πιθανότατα θα «προκαλούσε τη Ρωσία ώστε να προχωρήσει σε πιο ριζοσπαστικές ενέργειες», σημείωσε.

Another video of the drone hitting the Kremlin pic.twitter.com/lhtYrElhqw — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 3, 2023

Φόβοι πως η επίθεση ήταν προβοκάτσια της Ρωσίας

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Κίεβο φοβάται ότι η επίθεση είναι μια προβοκάτσια της Ρωσίας για να δικαιολογήσει μια ρωσική εχθροπραξία κατά του Κιέβου. Ο Μικ Μάλροϊ, πρώην στέλεχος της CIA, μιλώντας στο BBC, αμφέβαλλε πως η επίθεση ήταν απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς το Κίεβο παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του και γνώριζε ότι την ώρα της επίθεσης δεν βρισκόταν στη Μόσχα. Σημείωσε ότι η επίθεση ήταν περισσότερο ένα μήνυμα προς τους Ρώσους ότι ο πόλεμος μπορεί να φτάσει ακόμη και στη Μόσχα. Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι δεν μπορούν να επαληθεύσουν τις πληροφορίες για την επίθεση στο Κρεμλίνο, με τον ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν να δηλώνει ότι είναι στη φάση της συλλογής πληροφοριών.

Russian media report two UAVs aimed at Kremlin. Kremlin plays it as a terrorist attack on Putin and warns they will use it as the excuse for further attacks on Ukraine. pic.twitter.com/1LRZuoMA6f — Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 3, 2023

Ποιας χώρας προέλευσης ήταν τα drones

Οι ειδικοί προσπαθούν να διαλευκάνουν τις λεπτομέρειες της επιχείρησης και το είδος drone που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση. Στον Guardian μίλησε ο Σάμιουελ Μπένετ, ειδικός στα drones τονίζοντας ότι η επίθεση στο Κρεμλίνο προέρχεται από φορέα με υψηλού επιπέδου γνώσεις και όχι απαραίτητα ένα κράτος. Όπως είπε, σύμφωνα με το βίντεο της επίθεσης, το drone έχει λεπτά και σταθερά φτερά, «φωτογραφίζοντας» κινεζικό Mugin-5 αξίας περίπου 8.500 ευρώ.

Μεγαλύτερη εμβέλεια διαθέτουν τα drones με σταθερά φτερά, τα οποία πετούν για περισσότερη ώρα από τα τετρακόπτερα (που διαθέτουν και οι ιδιώτες). Θεωρητικά το Mugin-5 μπορεί να πετάξει επτά ώρες με ταχύτητα που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Μόσχα απέχει περίπου 450 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Παρόμοιες επιδώσεις με το κινεζικό drone έχει και το ουκρανικό UJ-22, αλλά από τα βίντεο που κυκλοφορούν δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα για τον τύπο του ιπτάμενου αντικειμένου. Να σημειωθεί ότι η αεράμυνα στη Μόσχα εντόπισε και εξουδετέρωσε το drone κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, γεννώντας ερωτηματικά.

Κλιμάκωση πριν την «Ημέρα της Νίκης»;

Η Ρωσία απαγόρευσε τη χρήση drones στη Μόσχα, ενώ ο δήμαρχος της πρωτεύουσας ανακοίνωσε την απαγόρευση του Telegram έξι μέρες πριν από την Ημέρα της Νίκης, που θα εορταστεί στην Κόκκινη Πλατεία την 9η Μαΐου. Αναλυτές αναφέρουν πως η Μόσχα θέλει να οξύνει τα πνεύματα πριν από την επέτειο της 9ης Μαΐου και με αφορμή το συμβάν της επίθεσής με drone, ίσως εξαπολύσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση.