Βελιγράδι 14χρονος: Προσχεδιασμένη η επίθεση στο σχολείο

Η ένοπλη επίθεση στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι ήταν προσχεδιασμένη από τον έφηβο δράστη, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς. Στο σπίτι του δράστη βρέθηκε κατάλογος με τα ονόματα των μαθητών που ήθελε να σκοτώσει, όπως επίσης και της καθηγήτριας της Ιστορίας που χαροπαλεύει. Βρέθηκε και σχεδιάγραμμα του σχολείου. Τη σημερινή ημερομηνία επέλεξε ο δράστης επειδή σήμερα η τάξη του, τη δεύτερη ώρα, είχε το μάθημα της Ιστορίας και η αίθουσα όπου γίνεται η διδασκαλία βρίσκεται πολύ κοντά στην είσοδο.

Footage: 14-year-old #Belgrade #shooter Kosta Kecmanović being taken out of a #school building after reportedly committing an #attack with his father’s #gun #Serbia pic.twitter.com/LepL5s37wv

— Serbian Team UN SC 1244 🇷🇸 (@SerbianTeam) May 3, 2023