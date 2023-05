Εμφατική νίκη Τσιτσιπά στη Μαδρίτη υπό το βλέμμα του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του τουρνουά τένις Madrid Open καθώς επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-1) του Μπερναμπέ Θαπάτα Μιράγες. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Γιάν-Λέναρντ Στρουφ, μια από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης. Υπό το βλέμμα του διάσημου τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού που καθόταν στις εξέδρες της «Caja Magica», δίπλα στον πατέρα και προπονητή του Τσιτσιπά, Απόστολο, ο Έλληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε με σχετική ευκολία του αντιπάλου του, ο οποίος τον τσάντισε πολλές φορές και το… πλήρωσε.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στο ματς, αλλά έχασε την ευκαιρία να κάνει το break κι ο αντίπαλός του προηγήθηκε με 1-0 games. Ωστόσο, αυτό ήταν το μόνο προβάδισμα που είχε σε όλο το ματς. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε κι έπειτα το πρώτο σετ μπήκε σε μια… δίνη συνεχόμενων break μέχρι που ο «Στεφ» έκανε το 4-3 κι από εκεί κι έπειτα δεν έδωσε άλλο δικαίωμα στον αντίπαλό του «καθαρίζοντας» και τα άλλα δύο games για το 1-0 σετ.

📅 Men's singles quarterfinals are set 📅 🇪🇸 Alcaraz vs ◻️ Khachanov

🇩🇪 Altmaier vs 🇭🇷 Coric

🇩🇪 Struff vs 🇬🇷 Tsitsipas

🇨🇳 Zhang vs ◻️ Karatsev#MMOPEN — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 2, 2023

Γρήγορα το 2-0

Έχοντας αποκτήσει ρυθμό και αυτοπεποίθηση, ο Τσιτσιπάς μπήκε στο court για να τελειώσει το ματς. Γρήγορα-γρήγορα έκανε το 2-0 στα games προτού αντιδράσει ο Ισπανός και μειώσει σε 2-1. Μέχρι εκεί, όμως, του επέτρεψε να φτάσει το νούμερο πέντε της παγκόσμιας κατάταξης κι ένας από τους ισχυρούς διεκδικητές του τίτλου του τουρνουά της Μαδρίτης. Κέρδισε τα επόμενα δύο games κι έκανε το 4-1. Κάπου εκεί «διαλύθηκε» το ηθικό του Θαπάτα Μιράγες, που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κόντρα στον κυριαρχικό Τσιτσιπά, που με συνοπτικές διαδικασίες έκανε το 6-1 και «σφράγισε» τη νίκη και την πρόκριση.

23-0 vs Spanish players not named Nadal or Alcaraz 💅@steftsitsipas sees off Zapata Miralles 6-3 6-1 to make the Madrid quarters!#MMOpen pic.twitter.com/42F57I3dDZ — Tennis TV (@TennisTV) May 2, 2023

«Σωσίας μου ο Ορλάντο Μπλουμ»

Στο μεταξύ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ένα από τα πιο… καυτά ονόματα αυτές τις μέρες στη Μαδρίτη. Μάλιστα, ρωτήθηκε από το ATP Tour για το ποιος είναι ο διάσημος σωσίας του και η απάντηση ήταν ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ.

Ο δημοσιογράφος συμφώνησε μαζί του πως υπάρχει κάποια ομοιότητα και τότε ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις εξέφρασε την αρέσκειά του και στο όνομα του χολιγουντιανού αστέρα. «Μου αρέσει to όνομα Ορλάντο. Δεν θα με πείραζε να μετονομαστώ. Το άλλο μου όνομα θα ήταν Ορλάντο Άτλας» είπε, ειδικότερα. «Εάν μπορούσα να αλλάξω την ταυτότητά μου, αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσυρόταν, θα με έλεγαν Ορλάντο Άτλας και ίσως θα ξύριζα τα μαλλιά μου για να μπορώ να τους ξεγελάσω όλους» είπε, γελώντας.