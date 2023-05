Καραμπόλα ΗΠΑ: Νεκροί και τραυματίες λόγω θύελλας σκόνης

Έξι άνθρωποι επιβεβαιώθηκαν ότι έχασαν τη ζωή τους σε καραμπόλα με δεκάδες οχήματα που σημειώθηκαν κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 55 στο νότιο Ιλινόις εν μέσω ανεμοθύελλας, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι, ηλικίας 2 έως 80 ετών, νοσηλεύτηκαν με τραύματα που κυμαίνονται από ελαφρά έως απειλητικά για τη ζωή, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ιλινόις, Ράιαν Στάρικ, σε συνέντευξη Τύπου νωρίς το απόγευμα. «Η αιτία της συντριβής οφείλεται στους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στην περιοχή και σηκώνουν σκόνη από τα αγροκτήματα σε όλη την εθνική οδό, οδηγώντας σε μηδενική ορατότητα», είπε ο Στάρικ.

NEW VIDEO: Dust is being blamed for this major pile-up on I-55 south of Springfield, IL today.

Reports are showing the backup is now 20+ miles long. We'll have more details on this story as it develops. #ILwx pic.twitter.com/3BDUqHHbhr

— WeatherNation (@WeatherNation) May 1, 2023