Τέξας μακελειό: Ενοχλήθηκε από την παρατήρηση κι έσπειρε τον θάνατο

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα 8χρονο παιδί, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε σπίτι στο νοτιοανατολικό Τέξας το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσαν οι αρχές. Οι λεπτομέρειες του τραγικού αυτού συμβάντος συγκλονίζουν. Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας San Jacinto, οι αρχές ανταποκρίθηκαν στους πυροβολισμούς στις 11:30 μ.μ., μετά από κλήση για παρενόχληση. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, είπαν ότι βρήκαν αρκετά άτομα, ηλικίας από 8 έως 40 ετών, τα οποία είχαν πυροβοληθεί. Όπως δήλωσαν οι αρχές, όλα τα θύματα ήταν από την Ονδούρα.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, πιστεύεται πως ο ύποπτος ήταν μεθυσμένος και άρχισε να πυροβολεί με ένα AR-15 έξω στη βεράντα του σπιτιού του. Τότε ήταν που οι γείτονες του ζήτησαν να κάνει ησυχία γιατί είχαν ένα μωρό που προσπαθούσε να κοιμηθεί. Ο ύποπτος ενοχλήθηκε από το αίτημα να σταματήσει να πυροβολεί και έστρεψε το όπλο του προς ένα σπίτι με 10 άτομα παρόντα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε πως συνολικά πέντε άτομα είναι νεκρά, μεταξύ των οποίων και ένας 8χρονος. Μάλιστα, ο σερίφης Γκρεγκ Κάπερς δήλωσε στο Eyewitness News ότι τα θύματα πυροβολήθηκαν από το λαιμό και πάνω, «σχεδόν σε στυλ εκτέλεσης». «Όταν φτάσαμε εδώ, οι δύο γυναίκες στην κρεβατοκάμαρα ήταν ξαπλωμένες πάνω στα δύο από τα τρία μικρότερα (επιζώντα) παιδιά» δήλωσε ο Κάπερς. Το ένα από τα θύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Άλλα τρία άτομα πήγαν στο νοσοκομείο γεμάτα αίματα, αλλά οι αρχές δήλωσαν ότι δεν είχαν τραυματιστεί σωματικά.

Οι αστυνομικοί περιγράφουν τον ύποπτο ως ισπανόφωνο άνδρα ύψους 1,80 μ. Τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε τζιν, μαύρο πουκάμισο και μπότες εργασίας. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι έχει μουσάκι και κοντά μαύρα μαλλιά.

Δικαστής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον ύποπτο και του επέβαλε εγγύηση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του υπόπτου.

🚨BREAKING: Five people in Texas are dead after being shot in a home by a suspect armed with an AR-15 style assault rifle. The incident occurred at approximately 11:31 p.m. Friday night, when officials from the San Jacinto County Sheriff’s Office received a call about harassment… pic.twitter.com/5QCgRiWXLM

— Jon Cooper (@joncoopertweets) April 29, 2023