Το 9ο Travel Trade Athens από τον Δήμο Αθηναίων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού

Περισσότεροι από 160 εκπρόσωποι των σημαντικότερων εταιρειών της ελληνικής και ξένης τουριστικής βιομηχανίας, δίνουν και φέτος το ραντεβού τους στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 9ου Travel Trade Athens, που διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΤΟΑ), στις 24 και 25 Απριλίου. Την κορυφαία διοργάνωση που υλοποιείται μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου (ΕΑΤΑ), θα παρακολουθήσουν σήμερα και αύριο στην Αθήνα δημοσιογράφοι, που εκπροσωπούν σημαντικά διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Οι προγραμματισμένες (B2B) συναντήσεις ανάμεσα στους Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του Τουρισμού αναμένεται να ξεπεράσουν αυτές τις δύο ημέρες τις 1.600. Σε αυτές, θα συμμετέχουν περισσότεροι από 60 εκπρόσωποι ξένων εταιρειών από τον κλάδο του τουρισμού και των εκδηλώσεων, ενώ αντίστοιχα τον ελληνικό κλάδο θα εκπροσωπήσουν 100 επιχειρήσεις. Μέσω του 9ου Travel Trade Athens, η Αθήνα απευθύνεται σε αγορές – στόχους, κυρίως από χώρες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο King George, η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, του Διευθύνοντα Συμβούλου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννη Παράσχη, του Προέδρου της AEGEAN, Ευτύχιου Βασιλάκη και του Γενικού Γραμματέα του ΕΤΟΑ, Tim Fairhurst.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Μπακογιάννης, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Το 9ο Travel Trade Athens είναι γεγονός. Είναι μία εξαιρετική διοργάνωση, μέσω της οποίας προσπαθούμε να ανοίξουμε περισσότερα “παράθυρα” και περισσότερες “πόρτες”. Βεβαίως, έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε χαρούμενοι για την εξέλιξη της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, καθώς τα τελευταία χρόνια “σπάμε” το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σε αυτά τα ρεκόρ, προστίθεται κι ένα ακόμη: Η Αθήνα για πρώτη φορά καλωσορίζει τόσες πολλές επενδύσεις στην ιστορία της». Ο Δήμαρχος Αθηναίων, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους συνομιλητές του για τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς της Αθήνας. «Θα ήθελα να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Tim Fairhurst, τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού. Η παρουσία του μάς τιμά και αποτελεί “ψήφο” εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης για την αγορά της Αθήνας. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον κ. Βασιλάκη και τον κ. Παράσχη για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει μέσω του This is Athens. Αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι μία τεράστια ευκαιρία για όλους μας, διότι μάς δίνει τη δυνατότητα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και μαζί να πετύχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννης Παράσχης, υπογράμμισε: «Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από τις αρχές του έτους, αλλά και σύμφωνα με τις ενδείξεις για τη θερινή περίοδο, η πόλη μας ανακάμπτει φέτος δυναμικά ύστερα από την περιπέτεια της πανδημίας. Έχοντας τα τελευταία χρόνια έμπρακτες αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών συνεργασιών και των συνεργειών μεταξύ όλων των φορέων που συνθέτουμε την ταξιδιωτική αλυσίδα του προορισμού Αθήνα, επενδύουμε στη διαμόρφωση και ανάδειξη της πόλης μας ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού, αλλά και ως κορυφαίου βιώσιμου προορισμού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της».

Ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Η ανάκαμψη του τουρισμού μετά την πανδημία φαίνεται να σταθεροποιείται και να ωριμάζει ύστερα από ένα ικανοποιητικό περσινό καλοκαίρι και μια φετινή χρονιά που όλα δείχνουν ότι ξεκινάει νωρίτερα και με αυξημένη δυναμική. Νέες ξενοδοχειακές μονάδες υψηλής αισθητικής και ποιότητας, αναβαθμισμένο γαστρονομικό προϊόν, πλούσιες πολιτιστικές εμπειρίες, αλλά και ο μοναδικός παλμός και η ενέργεια που δίνουν οι ίδιοι οι μόνιμοι κάτοικοι, αναβαθμίζουν κάθε χρόνο την εμπειρία της πόλης και την κάνουν όλο και πιο ελκυστική. Από την πλευρά μας, επενδύουμε διαρκώς στη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με την AEGEAN να προσφέρει τη φετινή χρονιά το μεγαλύτερο δίκτυο δρομολογίων της, με το μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών της από ποτέ (76 αεροσκάφη). Μόνο από την Αθήνα, η AEGEAN θα προσφέρει 15,2 εκατομμύρια θέσεις, δηλαδή 2,4 εκατ. θέσεις περισσότερες από πέρυσι, από τις 18 εκατ. θέσεις που θα προσφέρει συνολικά, και θα ξεπεράσει τις 122 απευθείας διασυνδέσεις, αυξημένες κατά 16 προορισμούς εξωτερικού». Ο ίδιος, συμπλήρωσε: «Συνεχίζοντας να επενδύουμε σε μια αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία με τον εξοπλισμένο με Wi-Fi υπερσύγχρονο στόλο μας, τα μοναδικής αισθητικής νέα μας lounges, αλλά και την ποιότητα του προϊόντος μας, είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της κοινής προσπάθειας που σταδιακά μετατρέπει την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό προορισμό, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου που αξίζει να επισκεφτείς, αλλά και να ζεις και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά, μαζί, για να φτάσει η Αθήνα ακόμη ψηλότερα».

Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΤΟΑ), Tim Fairhurst, σημείωσε: «Απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας είναι η αρμονική συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο Δήμος Αθηναίων κατανοεί απόλυτα πως η συλλογική πρόοδος του τουριστικού κλάδου εξαρτάται από αυτήν ακριβώς την συνθήκη. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που συνεργαζόμαστε και πάλι με τον Δήμο Αθηναίων και την ΕΑΤΑ, στο πλαίσιο του Travel Trade 2023. Στόχος μας είναι να συστήσουμε στις αθηναϊκές επιχειρήσεις, επαγγελματίες του τουρισμού από αγορές του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα προϊόντα κι εμπειρίες». Το 9ο Travel Trade Athens, εκτός από τις προγραμματισμένες συναντήσεις, περιλαμβάνει μια σειρά από περιηγήσεις και εμπειρίες, καθώς και την ειδική ενότητα, Τhis is Athens Agora, στην οποία οι Έλληνες επαγγελματίες του τουρισμού θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε σεμινάρια και συζητήσεις, σχετικά με όλες τις νέες εξελίξεις και τάσεις στον αθηναϊκό τουρισμό.

Η επισφράγιση μιας επιτυχημένης χρονιάς για τον αθηναϊκό τουρισμό

Το 9o Travel Travel Trade Athens, έρχεται να επισφραγίσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά στον τουριστικό τομέα για την ελληνική πρωτεύουσα. Η Αθήνα, μέσα από τη στοχευμένη και συντονισμένη προσπάθεια της ΕΑΤΑ, και των βασικών πυλώνων της, του Τhis is Athens και του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών (Τhis is Athens–CVB) κέρδισε για το 2022 το πρώτο βραβείο στα World Travel Awards, που αποτελούν θεσμό στον χώρο του διεθνούς τουρισμού. Η ελληνική πρωτεύουσα βραβεύτηκε επίσης ως κορυφαίος Πολιτιστικός Προορισμός στον κόσμο (World’s Leading Cultural City Destination 2022), ενώ κατέκτησε και δύο ακόμη ευρωπαϊκά βραβεία –Κορυφαίος Πολιτιστικός Προορισμός της Ευρώπης και Καλύτερο Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών της Ευρώπης. Στη διεθνή κατάταξη του ICCA για τον συνεδριακό τουρισμό, η Αθήνα πέρυσι αναδείχθηκε 6η στην Ευρώπη και 8η στον κόσμο, ενώ φιλοξένησε περισσότερα από 130 διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις.

Σημειώνεται ότι από το 2013, το Travel Trade Athens έχει φιλοξενήσει πάνω από 700 buyers από 35 χώρες του κόσμου και έχει αποτελέσει αφορμή για περισσότερες από 19.500 B2B συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων του Τουρισμού. Η διοργάνωση υλοποιείται κάθε χρόνο από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), μέσω του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών που λειτουργεί υπό την “ομπρέλα” της ΕΑΤΑ, σε συνεργασία με την European Tour Operators Association (ETOA).

Φωτογραφίες Βασίλης Λαμπίρης