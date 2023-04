Αντετοκούνμπο τραυματισμός: «Χαμόγελα» στους Μπακς

Αυξάνονται οι πιθανότητες συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 2 της σειράς με τους Μαϊάμι Χιτ για τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του NBA, καθώς, μετά την ακτινογραφία, και η μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε, ήταν «καθαρή». Αυτή η εξέλιξη κάνει άπαντες στο «στρατόπεδο» των Μιλγουόκι Μπακς να αισιοδοξούν ότι ο σούπερ σταρ της ομάδας θα δώσει το «παρών» στο δεύτερο ματς με τους Χιτ, οι οποίοι νίκησαν 130-117 τα «ελάφια» και πήραν το πλεονέκτημα έδρας. Σε αυτό το ματς ο «Giannis» αγωνίστηκε για μόλις 11 λεπτά, καθώς τραυματίστηκε στη μέση, με την οποία «προσγειώθηκε» άτσαλα στο παρκέ. Οι Μπακς είχαν το απόγευμα της Δευτέρας μια ομαδική φωτογράφηση κι έτσι ο «Greek Freak» δεν προπονήθηκε, ωστόσο ο τεχνικός του Μιλγουόκι, Μάικ Μπουντενχόλζερ, δήλωσε ότι η ομάδα είναι αισιόδοξη για τη συμμετοχή του στο Game 2.

Συγκεκριμένα, τόνισε: «Συνεχίζει να πονάει, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρόοδος. Κάνει θεραπεία και θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε για τις επόμενες 1-2 ημέρες». Το Game 2 είναι στο Μιλγουόκι το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. ξημερώματα Πέμπτης για την Ελλάδα) και ο Μπουντενχόλζερ δήλωσε ότι οι Μπακς ήταν τυχεροί που έχουν δύο ημέρες… κενό ανάμεσα στα Game 1 και 2, προκειμένου να έχει ο «Giannis» μια επιπλέον ημέρα για να αποθεραπευθεί. Οι Μπακς έχουν προγραμματισμένη προπόνηση το απόγευμα της Τρίτης και ο Μπουντενχόλζερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του, υπογραμμίζοντας: «Συνεχίζω να σκέφτομαι περισσότερο θετικά, με περισσότερη αισιοδοξία. Όμως, θα δούμε πως θα νιώθει τις επόμενες ημέρες».

Bucks’ superstar Giannis Antetokounmpo (lower back contusion) will not return to Game 1 of Bucks-Heat, per @ShamsCharania.

Giannis sustained the injury on this collision with Kevin Love in the 1st quarter 🤕pic.twitter.com/ep8RFTvVfD

