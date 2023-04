Σουδάν πραξικόπημα: Αιματηρές μάχες για την εξουσία, δεκάδες νεκροί

Διεθνή ανησυχία πυροδοτεί η έκρηξη βίας στο Σουδάν με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να καλεί σε τερματισμό των συγκρούσεων στη χώρα και την ΕΕ και τις ΗΠΑ να απευθύνουν εκκλήσεις στις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Οι μάχες στην πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα μετά από ένα φονικό 24ωρο συγκρούσεων μεταξύ παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF -(Rapid Support Forces) και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας (SAF), που άφησαν τουλάχιστον 56 ανθρώπους νεκρούς και τουλάχιστον 600 τραυματίες, ενώ τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για αεροπορικές επιθέσεις της πολεμικής αεροπορίας κατά θέσεων των RSF. Εκφράζονται φόβοι για θανάτους πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, στις μάχες που διεξάγονται από το πρωί του Σαββάτου.

Sudan's international airport stopped receiving flights amid clashes between the Rapid Reaction Forces and the army. pic.twitter.com/Wv2G86MJ1s

Μια σουδανική ιατρική οργάνωση ανέφερε στο Twitter ότι υπήρξαν τουλάχιστον 56 θάνατοι αμάχων και δεκάδες στρατιώτες σκοτώθηκαν. Επιπλέον, καταμετρήθηκαν σχεδόν 600 τραυματίες -ανάμεσά τους και δύο Έλληνες – σε νοσοκομεία και άλλα κέντρα φροντίδας, δεκάδες εκ των οποίων διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο. Η οργάνωση ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός για την προστασία των ζωών αθώων ανθρώπων και την περίθαλψη των τραυματιών. Οι τελευταίες πληροφορίες του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι οι Έλληνες τραυματίστηκαν από ρουκέτα στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Νουβίας παντός Σουδάν και Ερυθραίας, κ. Σάββα, οι δύο Έλληνες είναι 55 και 42 ετών αντίστοιχα.

Πίσω από την έκρηξη της βίας βρίσκεται μια διαπάλη εξουσίας μεταξύ του Σουδανού ηγέτη, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, και του αναπληρωτή του, Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστότερου ως Χεμέτι, αρχηγού των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF). Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές ποιος έχει το πάνω χέρι στο Χαρτούμ. Οι RSF ισχυρίστηκαν στο Twitter αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι είχαν καταλάβει το 90% των ελεγχόμενων από τον στρατό περιοχών του Σουδάν και εισέβαλαν στο κέντρο διοίκησης του στρατού, αλλά οι SAF έκαναν λόγο για ψευδή ισχυρισμό.

Ο Αλ Μπουρχάν κατηγόρησε την RSF ότι επιτέθηκε σε στρατηγικούς στόχους στο Σουδάν και στο σπίτι του σε συνέντευξή του στο αραβικό δίκτυο Al Jazzera το Σάββατο. Ο αρχηγός των RSF Νταγκάλο ζήτησε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη ο Αλ Μπουρχάν και οι σύμμαχοί του, υποστηρίζοντας ότι ο αντίπαλός του φταίει για τη σύγκρουση και είτε θα αιχμαλωτιστεί «ή θα πεθάνει σαν σκυλί». Ο στρατός κυκλοφόρησε μια δήλωση στο Facebook λέγοντας ότι δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις με την RSF και ότι η παραστρατιωτική δύναμη πρέπει να διαλυθεί.

Η κλιμάκωση της βίας προκαλεί ανησυχία στη διεθνή κοινότητα με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να καλεί τις αντιμαχόμενες παρατάξεις να σταματήσουν τις μάχες και να ξεκινήσουν συνομιλίες για τον τερματισμό της κρίσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και η προστασία των υπαλλήλων του ΟΗΕ από επιθέσεις. Στη δήλωση υπογραμμίζεται ο στόχος της «ενότητας, κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας του Σουδάν».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μίλησε με τον επικεφαλής των RSF στρατηγό Νταγκαλό το βράδυ του Σαββάτου. Έκκληση για τερματισμό της βίας απηύθυναν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Fighting between the Sudanese Army and a powerful paramilitary group broke out on Saturday in Khartoum, the capital of Sudan, after months of rising tensions. Video footage shows smoke billowing from the Khartoum airport and people taking cover inside. https://t.co/06VSDzP684 pic.twitter.com/3o5AgQSbby

