Πανευρωπαϊκή διάκριση για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστημίου Ιλίου

Μια σπουδαία πανευρωπαϊκή διάκριση πέτυχε το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου καθώς επελέγη από το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική, μεταξύ των 10 καλύτερων υποψηφιοτήτων και μοναδική από την Ελλάδα στην κατηγορία Εκπαίδευση (Education) στο διαγωνισμό The Innovation in Politics Awards 2023, με την πρόταση «Δημοτικό Πανεπιστήμιο Ιλίου: χαράσσοντας το δρόμο προς μια βιώσιμη Πόλη που Μαθαίνει» (Municipal University of Ilion: paving the way towards a sustainable Learning City). Η επιλογή έγινε από 1045 πολίτες της Ευρώπης που αποτέλεσαν την κριτική επιτροπή και μέσα από έναν ισχυρό ανταγωνισμό, ο Δήμος Ιλίου βρέθηκε ανάμεσα στους finalists στα Πανευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική. Ενδεικτικό της σημαντικής αναγνώρισης του έργου του είναι η κατάταξη του Δήμου Ιλίου στους 10 καλύτερους, στην κατηγορία της εκπαίδευσης, ανάμεσα σε 337 συμμετοχές από 26 Ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα Πανευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική δίνονται κάθε χρόνο σε φορείς από όλη την Ευρώπη ως αναγνώριση των υποδειγματικών τους έργων να ανοίξουν νέους δρόμους και να βρουν λύσεις στις σημερινές προκλήσεις. Η απονομή των βραβείων στους τελικούς νικητές θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στη Βαρσοβία, στις 11 Μαΐου.

Τη μεγάλη ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο του Δημοτικού Πανεπιστημίου Ιλίου, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος. «Το Δημοτικό Πανεπιστήμιο Ιλίου είναι, πλέον και επισήμως, μέλος μιας κοινότητας από τους πιο εμπνευσμένους θεσμούς, δράσεις με καινοτόμο περιεχόμενο και υποδειγματικό έργο σε όλη την Ευρώπη. Η δημιουργία του ήταν για εμάς όραμα, αλλά και ένας ακόμα στόχος της διαρκούς προσπάθειάς μας να παρέχουμε σε όλους τους πολίτες μια δεύτερη ευκαιρία απόκτησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του ΠΑ.Δ.Α. για την καινοτόμο προσέγγισή τους και το σπουδαίο έργο που επιτελούν, τον συντονιστή του Δη.Κοι.ΠΙ. Φώτη Μαρκόπουλο, όλους τους αιρετούς της Δημοτικής Ομάδας διοίκησης, καθώς και τους εργαζόμενους που έχουν συμβάλει στην επιτυχία του εγχειρήματος. Κάθε διάκριση μάς γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια».

*The Innovation in Politics Awards 2023:

https://innovationinpolitics.eu/discover-the-finalists-of-the-innovation-in-politics-awards-2023