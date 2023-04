Σουδάν πραξικόπημα: Γενικευμένες συγκρούσεις στη χώρα

Τουλάχιστον τρεις πολίτες έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις που ξέσπασαν στο Σουδάν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters. Καθώς οι δυνάμεις του στρατού του Σουδάν συγκρούονται με τις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF, το Σουδάν έχει βυθιστεί στο χάος. Φωτιές έχουν εκδηλωθεί σε σημεία της πρωτεύουσας της χώρας, το Χαρτούμ, ενώ οι μάχες γίνονται όλο και πιο έντονες και ανταποκριτές διεθνών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ακούγονται ριπές από βαρύ οπλισμό. Την ίδια ώρα, αναφέρεται ότι μαχητικά αεροσκάφη πετούν πάνω από την πόλη. Επίσης, αναφέρεται ότι σημειώνονται εκρήξεις και οι διεθνείς πρεσβείες στο Σουδάν καλούν τους πολίτες να μείνουν σε κλειστούς χώρους και να αναζητήσουν καταφύγιο.

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs — BNO News (@BNONews) April 15, 2023

Μάλιστα, οι RSF δήλωσαν ότι είχε θέσει υπό τον έλεγχό της το προεδρικό μέγαρο, την κατοικία του αρχηγού του στρατού και το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ. Εικόνες και βίντεο δείχνουν καπνό σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ πρακτορεία αναφέρουν ότι τεθωρακισμένα οχήματα έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους. Η σύγκρουση ακολουθεί ημέρες έντασης μεταξύ του στρατού και των ισχυρών RSF. Το ρήγμα μεταξύ των δυνάμεων ήρθε στην επιφάνεια την Πέμπτη, όταν ο στρατός δήλωσε ότι οι πρόσφατες κινήσεις των RSF έγιναν χωρίς συντονισμό και ήταν παράνομες. Σε ανακοίνωση των RSF το Σάββατο οι ενέργειες του στρατού χαρακτηρίστηκαν «ωμή επίθεση» και ζητήθηκε η καταδίκη τους. Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν σήμερα στο Reuters ότι έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στην πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, Ελ Φάσερ.

Σουδάν: Ο εκπρόσωπος ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για την αντίδρασή τους σε “ανεύθυνες” ενέργειες

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην τηλεόραση Al Jazeera Mubasher TV ότι ο στρατός θα αντιδράσει σε οποιεσδήποτε “ανεύθυνες” ενέργειες, καθώς οι δυνάμεις του συγκρούονται με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας Χαρτούμ, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο ταξίαρχος Νάμπιλ Αμπντάλα δήλωσε στη συνέντευξη ότι μερικοί πολιτικοί προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν τον στρατό. Ο ίδιος είπε ότι οι δυνάμεις RSF είχαν ισχυρή παρουσία στην έδρα της κρατικής τηλεόρασης.

Ποιοι είναι οι RSF, πώς ξέσπασε η σύγκρουση

Ο πρώην πρόεδρος του Σουδάν Όμαρ αλ Μπασίρ ήταν επικεφαλής μιας καταστροφικής σύγκρουσης στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία οδήγησε στην απόσχιση του Νοτίου Σουδάν το 2011, καθώς και στην κρατικά υποστηριζόμενη βία στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, η οποία οδήγησε σε κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία. Αφού ανατράπηκε σε επανάσταση το 2019 και καταδικάστηκε για διαφθορά και άλλα αδικήματα, ο στρατός κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Οκτώβριο του 2021.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης, ο στρατός συμφώνησε να παραδώσει την εξουσία σε μια κυβέρνηση υπό πολιτική ηγεσία τον Απρίλιο του 2023, αλλά οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μεταξύ των αντίπαλων στρατιωτικών ηγετών, του στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν (που θεωρείται de facto επικεφαλής του κράτους) και του διοικητή των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστότερου ως Χεμέτι, οι οποίοι είναι πρόεδρος και αναπληρωτής του Συμβουλίου Μεταβατικής Κυριαρχίας, αντίστοιχα. Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης είναι μια παραστρατιωτική σουδανική οργάνωση που έχει τις ρίζες της στις πολιτοφυλακές Τζαντζαγουίντ που έδρασαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του Νταρφούρ.

Από τις 11 Απριλίου οι δυνάμεις των RSF έχουν αναπτυχθεί κοντά στην πόλη Μερόουε καθώς και στο Χαρτούμ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις τους διέταξαν να αποχωρήσουν, ωστόσο αρνήθηκαν. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν όταν οι δυνάμεις των RSF πήραν τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης Σόμπα νότια του Χαρτούμ.

A friend in Khartoum sent this, recorded a little earlier. Gives a sense of the clashes and how terrifying it must be right now. #Sudan pic.twitter.com/42sI6N5avf — James Copnall (@JamesCopnall) April 15, 2023

Σουδάν: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε για τον άμεσο τερματισμό της πολεμικής βίας

O Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε σήμερα ότι ανησυχεί βαθιά σχετικά με τις αναφορές για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και της κύριας παραστρατιωτικής οργάνωσης των δυνάμεων RSF, ενώ κάλεσε για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. “Βρισκόμαστε σε επαφή με την ομάδα της πρεσβείας μας στο Χαρτούμ, όλοι έχουν καταμετρηθεί επί του παρόντος”, ανέφερε ο Μπλίνκεν σε μία ανάρτησή του στο Twitter. “Παροτρύνουμε όλους τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν άμεσα τη βία και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση της πολεμικής έντασης ή την κινητοποίηση δυνάμεων, αλλά να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την επίλυση των σημαντικών ζητημάτων”.

Σουδάν: Αεροσκάφος της Saudia «είχε ένα ατύχημα» στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ

Η κρατική αεροπορική εταιρία της Σαουδικής Αραβίας (Saudia) ανακοίνωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της, τύπου Airbus «είχε ένα ατύχημα» στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ στο Σουδάν, πριν από την προγραμματισμένη σημερινή αναχώρησή του για το Ριάντ, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Saudia ανέφερε επίσης, σε μία ανακοίνωσή της ότι οι πτήσεις της προς και από το Σουδάν έχουν ανασταλεί μέχρι να υπάρξει μία νέα ανακοίνωση. Εν τω μεταξύ, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Αιγύπτου, EgyptAir, δήλωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις από και προς το Χαρτούμ για 72 ώρες.

Σουδάν: Κάλεσμα του Ζοζέφ Μπορέλ για τον άμεσο τερματισμό της βίας, ενώ όλο το προσωπικό της ΕΕ στη χώρα είναι ασφαλές

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέφ Μπορέλ κάλεσε σήμερα όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις στην κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν να σταματήσουν άμεσα την άσκηση βίας, αναφέροντας σε μία ανάρτησή του στο Twitter πως όλο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα είναι ασφαλές, ενώ έχει γίνει σχετική καταμέτρησή του.

Fierce fighting has erupted in Sudan’s capital Khartoum following days of tension between the army and the Rapid Support Forces paramilitary group ⤵️ pic.twitter.com/hbkVtFbKLb — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 15, 2023

Σουδάν: Ο διοικητής των παραστρατιωτικών δυνάμεων RSF κατηγορεί τον στρατό για προσπάθεια πραξικοπήματος

Ο διοικητής των πανίσχυρων παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στρατηγός Μοχάμεντ Χάμνταν Νταγκάλο, που είναι ευρύτερα γνωστός ως Χεμεντί, χαρακτήρισε τον αρχηγό του στρατού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν ως εγκληματία, κατηγορώντας τον στρατό για τη διενέργεια πραξικοπήματος, σε μία σημερινή ζωντανή τηλεφωνική συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera που έχει την έδρα του στο Κατάρ. Ο Χεμεντί είπε ότι οι στρατιώτες του οδηγήθηκαν στην πολεμική αντιπαράθεση, καθώς οι συγκρούσεις με τον στρατό ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, μετά από ημέρες κλιμάκωσης της έντασης.

#Sudan

Shooting across Khartoum this morning. In Sahafa, Al-Alhari Khartoum 2, Airport Street. All those in Khartoum stay safe. pic.twitter.com/pOLaBUMfry — Kholood Khair (@KholoodKhair) April 15, 2023

Σουδάν: Η πρεσβεία της Βρετανίας συμβουλεύει τους Βρετανούς πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους

H πρεσβεία της Βρετανίας στο Σουδάν συνιστά στους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους, ανακοινώνοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, μετά την ανακοίνωση των παραστρατιωτικών ότι ελέγχουν το προεδρικό μέγαρο, αλλά και άλλες πόλεις.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές του Σουδάν, όπου έχουν ξεσπάσει πολεμικές συγκρούσεις», ανέφερε η πρεσβεία στο Twitter. «Συμβουλεύουμε όλους τους Βρετανούς στο Σουδάν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να παρακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες μας για περισσότερες ενημερώσεις».

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) καλούν τις εμπλεκόμενες πλευρές στις συγκρούσεις να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) κάλεσαν σήμερα τις εμπλεκόμενες πλευρές στις συγκρούσεις στο Σουδάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποκλιμακώσουν την πολεμική ένταση, αλλά και να συνεργαστούν για τον τερματισμό της κρίσης μέσω διαλόγου, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, η πρεσβεία των ΗΑΕ στο Χαρτούμ παρακολουθεί “με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στο Σουδάν και έχει επιβεβαιώσει τη θέση των ΗΑΕ για τη σημασία της αποκλιμάκωσης, αλλά και τη συνεργασία για την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης στην κρίση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών”.

Σουδάν: Η Σαουδική Αραβία ανησυχεί βαθιά για την κλιμάκωση της έντασης και τις πολεμικές συγκρούσεις

Η Σαουδική Αραβία ανησυχεί βαθιά για την κλιμάκωση της έντασης και συγκρούσεις στο Σουδάν, ενώ καλεί τους εμπλεκόμενους να επιλέξουν τον διάλογο απέναντι στην πολεμική διαμάχη, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ.

Αίγυπτος-Σουδάν: Το Κάιρο ανησυχεί σοβαρά για τις πολεμικές συγκρούσεις, ενώ καλεί για αυτοσυγκράτηση

Η Αίγυπτος εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Σουδάν, ενώ καλεί τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών στο Κάιρο.