Επέμβαση για ύψος: Πλήρωσε 167.000 για να πάρει… πόντους

Eίχε ύψος 1.67 και λόγω χαμηλής αυτοπεποίθησης αγωνιζόταν να καταφέρει να βγει ραντεβού με κοπέλα μέχρι να υποβληθεί σε μια «βασανιστικά επώδυνη» χειρουργική επέμβαση στα πόδια του για να προσθέσει αρκετά εκατοστά στο ύψος του. Ο Μόουζες Γκίμπσον, από τη Μινεσότα δαπάνησε 167.000 δολάρια για να μπορέσει να πάρει λίγο… μπόι καθώς αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτοεκτίμησης στην προσπάθειά του να μιλήσει σε γυναίκες. Ο 41χρονος πέρασε χρόνια αντιμετωπίζοντας τα αγενή σχόλια για το μικρότερο ανάστημά του, τα οποία, όπως παραδέχτηκε, έπλητταν την «αυτοπεποίθησή» του και τον βασάνιζαν προκαλώντας του μεγάλη ανασφάλεια στην ερωτική του ζωή.

Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να γίνει ψηλότερος, προσπάθησε να πάρει φάρμακα και απευθύνθηκε ακόμη και σε «πνευματικούς θεραπευτές» στο διαδίκτυο, οι οποίοι επέμεναν ότι μπορούσαν να τον βοηθήσουν να ψηλώσει, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Αλλά αφού οι άλλες επιλογές απέτυχαν, ο Μόουζες αποφάσισε τελικά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να γίνει ψηλότερος. Μέχρι ώρα έχει υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις, οι οποίες του κόστισαν το ιλιγγιώδες ποσό των 165.000 δολαρίων και είναι ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα.

«Έχω παλέψει με το ύψος μου. Ακόμη και όταν ήμουν στο λύκειο, ήμουν πάντα δυσαρεστημένος με το ύψος μου», δήλωσε πρόσφατα στο SWNS. «Όταν ήμουν περίπου 15 ετών, συνειδητοποίησα ότι οι περισσότεροι συμμαθητές μου ήταν ψηλότεροι από εμένα. Αυτό άρχισε να με επηρεάζει σταδιακά». «Συνήθιζα να βάζω πράγματα στα παπούτσια μου για να κερδίσω λίγο ύψος, αλλά δεν ήταν αρκετό». Οι άνθρωποι έκαναν σχόλια. Ενώ ο Mόουζες είπε ότι είναι «δυνατός» και «σκληρός τύπος», παραδέχτηκε ότι όλα αυτά τελικά άρχισαν να τον επηρεάζουν – έτσι άρχισε να «ψάχνει» τρόπους για να γίνει ψηλότερος.

