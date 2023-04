Πρώην ποδοσφαιριστής στην Τυνησία αυτοπυρπολήθηκε επειδή τον κατηγόρησαν ότι είναι τρομοκράτης

Σκληρές οι εικόνες που έρχονται από την Τυνησία, όπου ο Νιζάρ Ισαουί, 35χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, αποφάσισε να αυτοπυρποληθεί έξω από αστυνομικό τμήμα ,επειδή κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είναι υπεύθυνη για σειρά βομβιστικών επιθέσεων σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Σε βίντεο που κυκλοφορεί και σοκάρει, ο Ισαουί είναι έξω από ένα αστυνομικό τμήμα στο Χαφούζ και μιλάει στην κάμερα λέγοντας πως δεν έχει καμία σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση. Και για να δείξει ότι άδικα κατηγορείται, ξαφνικά βάζει φωτιά στα ρούχα του, σοκάροντας όσους είναι δίπλα του.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, ο 35χρονος πρώην ποδοσφαιριστής έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα, νοσηλεύεται φυσικά και είναι σε σταθερή κατάσταση, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Tunisian Ex-footballer Nizar Issaoui set himself on fire outside a police station in Haffouz, Kairouane when he found himself with terrorism charges after a dispute with a fruit seller.

