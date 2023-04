Αστυνομικός πυροβόλησε στην ΑΣΟΕΕ: «Τους είπα για το όπλο αλλά αυτοί συνέχισαν να πετάνε πέτρες»

«Δεν πειθάρχησαν στις εντολές που έλαβαν». Αυτό αναφέρουν πληροφορίες από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχολιάζοντας όχι μόνο τα επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ αλλά και την κριτική που ασκήθηκε για την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ σύμφωνα με την οποία συνελήφθη ο αστυνομικός ο οποίος πυροβόλησε στον αέρα για να ξεφύγει από κουκουλοφόρους οι οποίοι είχαν εγκλωβίσει το περιπολικό του και πετούσαν πέτρες σε αυτό.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB

— CGTN Europe (@CGTNEurope) April 5, 2023