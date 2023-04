Σκωτία σκάνδαλο: Συνελήφθη ο σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού Στέρτζον

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Σκωτία, καθώς συνελήφθη ο σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού της χώρας Νίκολα Στέρτζον. Ο σύζυγος της πρώην ηγέτιδος του κυβερνώντος Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP) Νίκολα Στέρτζον, η οποία πρόσφατα παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία της Σκωτίας, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται για τα οικονομικά του κόμματός της, μετέδωσαν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, σε άλλο ένα πισωγύρισμα για το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας. Η αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε τη σύλληψη σήμερα ενός 58χρονου άνδρα, όπως και τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών. «Ένας 58χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα, Τετάρτη 5 Απριλίου, ως ύποπτος σε σχέση με τη συνεχιζόμενη έρευνα για τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας. Ο άνδρας τελεί υπό κράτηση και ανακρίνεται από ντετέκτιβ της Αστυνομίας της Σκωτίας. Οι αστυνομικοί διεξάγουν επίσης έρευνες σε διάφορες διευθύνσεις».

Σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο PA, πρόκειται για τον Πίτερ Μάρελ, σύζυγο της Στέρτζον. Αυτός ήταν ως τα μέσα Μαρτίου γενικός διευθυντής του SNP και παραιτήθηκε τότε από τα καθήκοντά του εν μέσω πολεμικής για τον αριθμό των μελών του κόμματος και την εσωτερική εκστρατεία με σκοπό την εκλογή νέου ηγέτη. Η έρευνα της αστυνομίας επικεντρώνεται στο τι έγιναν πάνω από 600.000 στερλίνες που είχαν συγκεντρωθεί από υποστηρικτές της ανεξαρτησίας της Σκωτίας το 2017 και οι οποίες υποτίθεται ότι περιορίζονταν σε δαπάνες για αυτό το ζήτημα, αλλά απουσίαζαν από τους αρχειοθετημένους λογαριασμούς του κόμματος. Το SNP δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Η κυβέρνηση της Σκωτίας δήλωσε ότι το θέμα αυτό αφορά το κόμμα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Στέρτζον δέχθηκε πιέσεις να αποκαλύψει αν γνώριζε ότι ο σύζυγός της επρόκειτο να συλληφθεί προτού η ίδια παραιτηθεί από πρωθυπουργός. Υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία έξω από το σπίτι του ζεύγους στη Γλασκώβη, σήμερα το πρωί, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών φορτηγών. Αστυνομικοί βρίσκονταν, επίσης, στα κεντρικά γραφεία του SNP στο Gordon Lamb House στο Εδιμβούργο μετά τη σύλληψη, η οποία έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την αντικατάσταση της Στέρτζον από τον Χούμσα Γιούσαφ. Η απόφασή της να παραιτηθεί τον περασμένο μήνα αιφνιδίασε την πολιτική σκηνή της Σκωτίας, με το SNP να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

BREAKING: 58 year old man arrested at former First Minister Nicola Sturgeon’s house in connection with the ongoing investigation into the funding and finances of the SNP. @itvnews pic.twitter.com/vtEUtlgKun

— Louise Scott (@LouiseScottITV) April 5, 2023