Δίκη Τραμπ: Η Στόρμι Ντάνιελς παίζει με τον πόνο του

Με διάθεση… τρολαρίσματος σχολίασε η Στόρμι Ντάνιελς τη σύλληψη του Ντόναλντ Τραμπ. Την ώρα που ο τέως Αμερικανός πρόεδρος παραδιδόταν στις Αρχές, δηλώνοντας αθώος για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, η πορνοστάρ, η οποία ουσιαστικά κίνησε τη διαδικασία κατά του Τραμπ, έκανε μια ανάρτηση-φωτιά. «Όλοι λέτε ότι είμαι σπερματοδοχείο, λες και είναι κακό πράγμα. Σίγουρα πάντως είναι πιο διασκεδαστικό να είμαι κάτω από τον σέξι άντρα μου, παρά υπό το καθεστώς σύλληψης», έγραψε καυστικά η Στόρμι Ντάνιελς.

Y'all keep saying "cum dumpster" like it's a bad thing. 😂

It's definitely more fun being under my sexy man instead of under arrest.

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) April 4, 2023