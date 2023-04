Ελληνοτουρκικά νέα: Νέο βήμα αποκλιμάκωσης

Επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. İsmail Çataklı, πραγματοποιήσε αυτοψία πάνω από τις περιοχές που χτυπήθηκαν από τους φονικούς σεισμούς. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Camp προσφύγων Boynuyoğun, που βρίσκεται στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Το εν λόγω Camp, το οποίο περιλαμβάνει κέντρο υγείας και κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, είχε δημιουργηθεί για τους Σύρους πρόσφυγες, ενώ μετά τους καταστροφικούς σεισμούς φιλοξενεί και τους σεισμόπληκτους πολίτες. Σήμερα φιλοξενεί 11.000 άτομα, εκ των οποίων οι 5.000 είναι άτομα που βρέθηκαν εκεί μετά τους σεισμούς.

I am in Turkiye, where I met with the Minister of Interior,@suleymansoyluand the Deputy Minister of Interior,@ismailcatakli. We saw the extent of the disaster caused by the devastated earthquakes. No matter the earthquakes, the countries will remain neighbors. pic.twitter.com/1DlckaHYNM

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) April 4, 2023