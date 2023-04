Πρόεδρος Eurogroup Ελλάδας: Στην Αθήνα ο Πασκάλ Ντόναχιου

Στην Ελλάδα θα βρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, σήμερα και αύριο, Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Απριλίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Δημοσίων Δαπανών, Παροχής Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου και Μεταρρυθμίσεων, Πασκάλ Ντόναχιου, θα μεταβεί σήμερα στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο συνέδριο για την ελληνική οικονομία «Ανθεκτικότητα, Πρόοδος, Προοπτική», στις 4 Απριλίου, που διοργανώνεται από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ανυπομονώ να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον υπουργό Σταϊκούρα κατά την παραμονή μου στην Αθήνα για να ανταλλάξουμε απόψεις για τις οικονομικές προοπτικές της ζώνης του ευρώ και τον συνεχή συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών μας, μαζί με τους επερχόμενους τομείς εργασίας προτεραιότητας του Eurogroup. Χαιρετίζω την ευκαιρία να μιλήσω για την ανθεκτικότητα των οικονομιών της ζώνης του ευρώ, ιδιαίτερα της ελληνικής οικονομίας, και την πρόοδο που σημείωσε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την έξοδό της από την ενισχυμένη εποπτεία πέρυσι», αναφέρει ο πρόεδρος του Eurogroup.

Travelling to Greece today and looking forward to meeting @kmitsotakis and @cstaikouras to discuss our #Eurogroup work as well as #Greece’s solid economic performance, with growth above the #euroarea average & inflation among the lowest and falling. https://t.co/9Y38Z3oLqq

