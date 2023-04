Ουκρανία – ξύλο σε εκκλησία: Ιερέας και στρατιώτης πιάστηκαν στα χέρια

Σε ρινγκ μετατράπηκε μια εκκλησία στην πόλη Χμελνίτσκι της Ουκρανίας εχθές το πρωί, όταν η ερώτηση που έκανε ένας στρατιώτης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προκάλεσε έκρηξη οργής από τον ιερέα και ορισμένους πιστούς. Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ένας άνδρας ντυμένος με στρατιωτική στολή εμφανίζεται να δέχεται χτυπήματα από τον ιερέα και άλλους άνδρες. Ο ναός στον οποίο εκτυλίσσεται η σκηνή ανήκει στην αυτοδιοικούμενη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία (Πατριαρχείο Μόσχας). Υπενθυμίζεται ότι, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καταγγείλει επανειλημμένα ότι η ουκρανική ορθόδοξη εκκλησία που υπάγεται στο πατριαρχείο της Μόσχας είναι γεμάτη «κατάσκοπους». Πρόσφατα μάλιστα, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι διώχνει την μη αυτοκέφαλη ορθόδοξη εκκλησία της Ουκρανίας από το παγκοσμίως γνωστό μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πράβντα, που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο και την αστυνομία του Χμελνίτσκι, ο στρατιώτης που εμφανίζεται να δέχεται επίθεση και να εκδιώκεται από την εκκλησία ονομάζεται Αρτούρ Ανάνιεβ. Στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, ο εθελοντής Ανάνιεβ είχε προσφερθεί να σταλεί να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή, όπου είχε τραυματιστεί στο κεφάλι. Η ερώτηση που φέρεται να ρώτησε ο νεαρός άνδρας κατά την είσοδό του στον ναό, προκαλώντας το βίαιο ξέσπασμα του ιερέα και των πιστών, ήταν η εξής: «Πόσοι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να σκοτωθούν για να σταματήσετε να πηγαίνετε στο Πατριαρχείο Μόσχας;».

Μετά τη βίαιη εκδίωξη του στρατιώτη από τον ναό, κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο, που ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο νεαρός άνδρας φέρεται να πέταξε κάτω το Ευαγγέλιο που ήταν ακουμπισμένο σε ένα τραπέζι, προτού ξεκινήσει τη λεκτική αντιπαράθεση με τον ιερέα, και οι δικές του προκλητικές κουβέντες ήταν αυτές που ξεκίνησαν τον καβγά. Η Ουκρανία είναι σημαντική για την ρωσική ορθόδοξη εκκλησία, καθώς εκεί βρίσκονται ορισμένα από τα κυριότερα μοναστήρια της. Ωστόσο, στα τέλη του Μαΐου του 2022, η πτέρυγα της ουκρανικής ορθόδοξης εκκλησίας που υπάγεται στο πατριαρχείο της Μόσχας ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις σχέσεις της με την Ρωσία εξαιτίας της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία. Το Μάιο του 2019, εν μέσω διπλωματικών εντάσεων, τμήμα της ουκρανικής εκκλησίας που εκπροσωπείται από το πατριαρχείο του Κιέβου διέκοψε τις σχέσεις με τη Μόσχα και δήλωσε πίστη στον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ukrainian media published a video from Khmelnytskyi, where there was a conflict between a serviceman and a UOC MP priest in a church.

The reason for the scuffle was the soldier's question: "How many people have to die before you stop coming here?" pic.twitter.com/hdKq0gbdHw

