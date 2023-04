Σκότωσαν με μαχαίρι Ισπανό ποδοσφαιριστή – Συνελήφθη ως ύποπτος ένας 20χρονος

Ο Francisco (Paco) Naval Perez της Chipiona C.F έχασε τη ζωή του καθώς άγνωστος του επιτέθηκε με μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι το απόγευμα του Σαββάτου στο Κάντιθ με τον 24χρονο ποδοσφαιριστή να «αφήνει» την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Κυριακής. Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο έναν 20χρονο ο οποίος έχει «λευκό» ποινικό μητρώο.

Ο νεαρός άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε τον Perez χωρίς κάποιον προφανή λόγο, ενώ οι Αρχές έκαναν γνωστό πως δεν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών και πως όλα δείχνουν στο ότι η επίθεση έγινε εντελώς τυχαία. Η ομάδα του, Chipiona C.F, απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του ποδοσφαιριστή της:

«Λοιπόν, δεν έχουμε λόγια για να ξεκινήσουμε, αυτό μοιάζει με εφιάλτη, αλλά δυστυχώς είναι αληθινό. Ο παίκτης μας Paco Naval Perez μας «άφησε», πέθανε νωρίς σήμερα το πρωί, ένα πρωινό που πάλευε μεταξύ ζωής και θανάτου, ο Paco ήταν μόλις 24 ετών, είχε μια ολόκληρη ζωή μπροστά του. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Τη μνήμη του άτυχου 24χρονου τίμησε και η Ρεάλ Μαδρίτης. «Η Ρεάλ Μαδρίτης εκφράζει την λύπη της για τον θάνατο του Paco Naval, ποδοσφαιριστή της Chipiona C.F και θα ήθελε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του, τον σύλλογό του, τους συμπαίκτες του και τους αγαπημένους του. Αναπαύσου εν ειρήνη», τονίζουν οι Μαδριλένοι μέσω των social media.

