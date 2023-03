Αγκάθα Κρίστι βιβλία: Γιατί επεξεργάζονται κάποια από τα διασημότερα μυθιστορήματα

Κάποια από τα διασημότερα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστι έχουν υποστεί επεξεργασία για να αφαιρεθεί η δυνητικά προσβλητική γλώσσα και χαρακτηρισμοί.

Συγκεκριμένα, οι νέες εκδόσεις των μυθιστορημάτων Poirot και Miss Marple που έγραψε η εμβληματική συγγραφέας μεταξύ 1920 και 1976, ελέγχονται από «αναγνώστες ευαισθησίας» του εκδοτικού οίκου HarperCollins με σκοπό να ανταπεξέρχονται στα σημερινά δεδομένα πολιτικής ορθότητας. Οι «αναγνώστες ευαισθησίας» ή ελεγκτές ευαισθησίας είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στον εκδοτικό χώρο που έχει κερδίσει ευρεία προσοχή τα τελευταία δύο χρόνια. Ο ρόλος τους είναι να ελέγχουν τις προσεχώς εκδόσεις ή και παλαιότερα έργα και να εντοπίζουν λέξεις, φράσεις και περιγραφές που μπορεί να κριθούν δυνητικά προσβλητικά από το σύγχρονο κοινό. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την συμπεριληπτικό ήτα και την ποικιλόμορφη εκπροσώπηση στον εκδοτικό κλάδο.

Τι άλλαξαν

Η εφημερίδα Telegraph ανέφερε ότι μετά την πρόσφατη επεξεργασία των διάσημων έργων της Κρίστι άλλαξαν κυρίως αναφορές σε μη Βρετανούς χαρακτήρες όπως η περιγραφή ενός χαρακτήρα ως μαύρου, Εβραίου. Αφαιρέθηκαν επίσης οι χαρακτηρισμοί “ινδική ιδιοσυγκρασία” και “ανατολίτης” ενώ η λέξη “ιθαγενείς” έχει επίσης αντικατασταθεί με τη λέξη “ντόπιοι”. Μεταξύ των αλλαγών που αναφέρει η Telegraph είναι και το μυθιστόρημα «Θάνατος στο Νείλο» του 1937, στο οποίο ο χαρακτήρας της κυρίας Άλερτον παραπονιέται ότι μια ομάδα παιδιών την ενοχλεί, λέγοντας ότι «κοιτάζουν και κοιτάζουν, και τα μάτια τους είναι απλά αηδιαστικά, το ίδιο και οι μύτες τους, και δεν πιστεύω ότι μου αρέσουν πραγματικά τα παιδιά».

Άλλοι διάσημοι συγγραφείς του 20ού αιώνα των οποίων τα έργα έχουν επίσης αναθεωρηθεί είναι και ο Roald Dahl και του Ian Fleming, με στόχο την αφαίρεση προσβλητικών περιγραφών σε σχέση με τη φυλή των χαρακτήρων. Αν και αυτή είναι η πρώτη φορά που το περιεχόμενο των μυθιστορημάτων της Κρίστι υπόκειται επεξεργασία, το μυθιστόρημά της του 1939 «And Then There Were None» είχε εκδοθεί στο παρελθόν με διαφορετικό τίτλο που περιείχε έναν ρατσιστικό όρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά το 1977.