Νόμισμα από Νέα Υόρκη: Πίσω στην Ελλάδα σπάνιο αντικείμενο

Αρχαία αντικείμενα αξία άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ επιστρέφουν οι αρχές της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ένα πολύ σπάνιο νόμισμα. Αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης επέστρεψαν στην Ελλάδα αρχαία αντικείμενα αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου ενός «εξαιρετικά σπάνιου» χρυσού νομίσματος που μνημονεύει τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα και το οποίο σημείωσε ρεκόρ δημοπρασίας το 2020 ως το ακριβότερο νόμισμα που έχει πωληθεί ποτέ. Η τελετή επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο ελληνικό προξενείο της Νέας Υόρκης και περιελάμβανε 29 ελληνικές αρχαιότητες που χρονολογούνται ήδη από το 5.000 π.Χ., σύμφωνα με δελτίο τύπου του γραφείου του εισαγγελέα του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ. Όλες οι αρχαιότητες κατασχέθηκαν στο πλαίσιο ερευνών για παράνομη διακίνηση και λαθρεμπόριο αναφέρει το CNN σε δημοσίευμά του.

Ο ειδικός πράκτορας Ιβάν Τζ. Αρβέλο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Νέας Υόρκης ανέφερε σε δήλωσή του ότι τα ελληνικά αντικείμενα είναι «ιδιαίτερα ευάλωτα» στην παράνομη διακίνηση, επειδή η αρχαία Ελλάδα «αναγνωρίζεται (εδώ και καιρό) ως το λίκνο του δυτικού πολιτισμού». Μεταξύ των επαναπατρισθέντων αντικειμένων είναι και το λεγόμενο νόμισμα «Eid Mar», δηλαδή οι «Ειδοί του Μαρτίου» , το οποίο πωλήθηκε σε ανώνυμο πλειοδότη στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 2,7 εκατομμυρίων λιρών (3,5 εκατομμυρίων δολαρίων) μέσω του οίκου δημοπρασιών Roma Numismatics στο Λονδίνο.

Αλλά το νόμισμα είχε εισαχθεί λαθραία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού προηγουμένως είχε προσφερθεί προς πώληση στη Γερμανία χωρίς να έχει δηλωθεί η προέλευσή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η εισαγγελία του Μανχάταν κατάσχεσε το νόμισμα τον Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο, πολλά μέσα ανέφεραν ότι ένα στέλεχος οίκου δημοπρασιών συνελήφθη στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο σε σχέση με έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που σχετίζεται με την πώληση δύο νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος «Ειδοί του Μαρτίου».

Μόνο ένα από τα τρία του είδους του που είναι γνωστό ότι υπάρχουν ακόμη, το νόμισμα περιλαμβάνει το πορτρέτο του Ρωμαίου πολιτικού Μάρκου Ιούνιου Βρούτου, ο οποίος ως γνωστόν βοήθησε στην ενορχήστρωση της δολοφονίας του Καίσαρα το 44 π.Χ., καθώς και απεικονίσεις των μαχαιριών που χρησιμοποιήθηκαν για τη δολοφονία του. Σε αυτό αναγράφεται η φράση: «Ειδοί του Μαρτίου», που παραπέμπει στην ημερομηνία θανάτου του Καίσαρα. Το νόμισμα κόπηκε δύο χρόνια αργότερα, το 42 π.Χ., προκειμένου να πληρωθούν τα στρατεύματα του Βρούτου, αφού ο ίδιος και οι συνωμότες του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Ρώμη μετά τη δολοφονία.

Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν ένα χάλκινο Καλυκοειδή κρατήρα, από το 350 π.Χ., ένα αγγείο που παλαιότερα περιείχε ανθρώπινα λείψανα, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν, καθώς και μια ομάδα ανθρώπινων και ζωικών μορφών- αγαλματιδίων από το 5.000-3.500 π.Χ. που πωλήθηκαν σε ιδιώτες συλλέκτες της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Οι φιγούρες που ονομάζονται «Νεολιθική Οικογενειακή Ομάδα», έχουν αξία 3 εκατομμυρίων δολαρίων και ήταν δανεισμένες στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης μέχρι την κατάσχεσή τους τον Μάρτιο.

Πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο μουσείο έχει περίπου 1.000 αντικείμενα στη συλλογή του που συνδέονται με διακινητές και πλιατσικολόγους. Εκπρόσωπος του μουσείου δήλωσε την Τρίτη στο CNN ότι το μουσείο έχει «πρωτοστατήσει» στην αλλαγή των προτύπων συλλογής και έχει δρομολογήσει «πολλές» πρόσφατες επιστροφές, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αντικειμένων που επαναπατρίστηκαν στο Νεπάλ. Η Νέα Υόρκη έχει επιστρέψει 950 αρχαιότητες αξίας άνω των 160 εκατομμυρίων δολαρίων σε 17 χώρες από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ένας νέος εισαγγελέας τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σχεδόν 200 λεηλατημένα αντικείμενα που επαναπατρίστηκαν στο Πακιστάν τον περασμένο Νοέμβριο και σχεδόν 60 αντικείμενα που επιστράφηκαν στην Ιταλία, ορισμένα από τα οποία είχαν κατασχεθεί από το μουσείο, συμπεριλαμβανομένου ενός μαρμάρινου κεφαλιού της θεάς Αθηνάς.

