Ευνουχισμοί Βρετανία: Μια υπόθεση πλήρους διαστροφής

Μια υπόθεση πλήρους διαστροφής έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία, με την λειτουργία ιστοτόπου στον οποίο μεταδίδονταν ζωντανά επί πληρωμή, ευνουχισμοί, μόλις μέρος μιας αποκρουστικής επιχείρησης ακρωτηριασμών και άλλων σωματικών τροποποιήσεων. Η απίστευτη υπόθεση-που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους- έφτασε σε δικαστήριο στη Βρετανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Νορβηγός Marius Gustavson κατηγορείται ότι έκανε livestreaming ευνουχισμούς άλλων ανδρών σε ένα κοινό που πλήρωνε στην ιστοσελίδα του με το όνομα «eunuch maker»(δημιουργός ευνούχων). Ο 45χρονος Gustavson βρισκόταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου σε αναπηρικό καροτσάκι και μαζί με άλλους οκτώ φέρεται να έχει πραγματοποιήσει ακραίες σωματικές τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης πέους.

Οι διαδικασίες βιντεοσκοπούνταν και ανεβάζονταν στον ιστότοπο eunuch maker που διατηρούσε και οι συνδρομητές πλήρωναν για να τις παρακολουθήσουν. Ο Gustavson φέρεται να ήταν ο αρχηγός αυτής της επιχείρησης, η οποία περιελάμβανε έως και 29 αδικήματα ακραίων τροποποιήσεων του σώματος, αφαίρεση μελών του σώματος, εμπόριο μελών του σώματος και ανάρτηση σχετικών βίντεο. Ο Nathaniel Arnold, 47 ετών, ο Damien Byrnes, 35 ετών και ο Jacob Crimi-Appleby, 22 ετών, εμφανίστηκαν επίσης στο δικαστήριο του Westminster την Τετάρτη, κατηγορούμενοι, για την αφαίρεση της θηλής, του μορίου και του ενός ποδιού του Gustavson, με τη συναίνεσή του προφανώς. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι κατηγορίες αφορούν 13 φερόμενα θύματα.

